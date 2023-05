Economia Latam oferece 1,9 mil voos extras no Brasil para atender demanda das férias de julho

13 de maio de 2023

Serão 24,5 mil viagens domésticas e internacionais operadas na alta temporada brasileira. (Foto: Latam/Divulgação)

Em julho, a Latam vai oferecer 1,9 mil voos extras no Brasil para atender a demanda do período de férias escolares. Ao todo, serão 24,5 mil viagens domésticas e internacionais operadas na alta temporada brasileira, volume 17% superior ao registrado quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Com isso, a expectativa é atender 3,6 milhões de passageiros no período, crescimento de 18% na mesma base comparativa.

Os maiores incrementos domésticos da Latam foram programados para o Nordeste brasileiro, enquanto os acréscimos internacionais foram programados principalmente para destinos turísticos como Mendoza e Buenos Aires, na Argentina. A operação inclui também a ampliação da rota Fortaleza-Miami.

“Estamos mais eficientes e fortalecidos nesta alta temporada. Planejamos a nossa malha aérea de forma sustentável para gerar mais conectividade aos brasileiros”, afirma a diretora de Vendas e Marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

Demanda – Em março, o tráfego medido pelo indicador número de passageiro-quilômetro (RPK) total do mercado doméstico, incluindo todas as companhias, registrou alta anual de 8,8%, segundo os dados mais recentes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A Latam contou com uma participação de mercado de 37,5%, com RPK 16,4% maior do que registrado no mesmo mês do ano passado. No mercado internacional, a participação da companhia é de 20,6%.

Ao levar em consideração a operação total do Grupo Latam, não só a brasileira, a demanda também tem crescido neste ano. No primeiro trimestre de 2023, o RPK consolidado da companhia registrou crescimento anual de 27,2%, enquanto o número de passageiros transportados avançou 18,1% na mesma base comparativa.

Entre janeiro e março de 2023, a Latam reportou lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa de US$ 121,8 milhões, revertendo o prejuízo de US$ 380 milhões do primeiro trimestre de 2022.

