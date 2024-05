Economia Pausa no turismo do Rio Grande do Sul: o que você precisa saber caso tenha uma viagem marcada para a região

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Cidades turísticas renomadas, como Gramado, Canela, Bento Gonçalves e Porto Alegre foram afetadas pelos desastres naturais. (Foto: Reprodução)

Conhecido também por suas paisagens deslumbrantes e cidades encantadoras, o Rio Grande do Sul enfrenta um momento desafiador devido a desastres naturais que impactaram significativamente o turismo na região. Com diversos municípios afetados, a situação exige atenção e solidariedade de todos.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até o momento, 425 municípios foram afetados, com um número alarmante de pessoas desabrigadas, desalojadas e desaparecidas. Os principais aeroportos estão fechados, limitando severamente o transporte aéreo no estado, que atualmente é utilizado principalmente para resgates e envio de suprimentos.

Voos com destino ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, estão paralisados, no mínimo, até o dia 30 de maio. Na última segunda-feira, a concessionária Fragport, responsável pela administração do terminal, notificou a Aeronáutica sobre a interrupção das operações. No entanto, a empresa ainda não definiu uma data precisa para a retomada dos serviços.

A agente de viagens e empresária, Juliana Santos, que integra a plataforma especializada em turismo Casa Temporada, ressalta que cancelar as viagens nem sempre é a melhor escolha. “Existem muitas coisas a serem analisadas pelos passageiros, como novas datas, condições de remarcação, acho válido considerar uma remarcação. Ainda mais nessas condições”, afirma.

Juliana ainda destaca que o cancelamento pode agravar ainda mais a crise no turismo para as regiões afetadas pelas enchentes. “Essas cidades turísticas movimentam a economia da região. Cancelar uma viagem seria dificultar com que todos se reerguessem. Sabemos que daqui para frente, companhias e fornecedores estão trabalhando arduamente para que esse impacto seja amenizado e estão oferecendo boas condições de remarcações para seus passageiros”, explicou a empresária.

Se você possui uma viagem marcada para o Rio Grande do Sul, é essencial entrar em contato com seus fornecedores, como hotéis, pousadas e agências de viagens, para obter informações sobre as condições atuais e possíveis alterações em seus planos. De prioridade para e-mail, já que muitas empresas estão sem comunicação.

Neste momento difícil, demonstrar solidariedade e compreensão é fundamental. Muitas pessoas perderam suas casas, empregos e entes queridos. Considere remarcar sua viagem ao invés de cancelar, para evitar perdas financeiras e apoiar a reconstrução da região

Cidades turísticas renomadas, como Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Porto Alegre, foram afetadas pelos desastres naturais. É importante entrar em contato com as companhias aéreas para obter informações atualizadas sobre voos e cancelamentos.

Se sua viagem foi organizada por uma agência, entre em contato para obter as últimas atualizações sobre o destino e as condições locais. Se optar por remarcar, para não perder o valor investido, tente remarcar a viagem ou trocar para outro destino. “ É uma catástrofe, mas acredito que com um pouco de paciência e empatia sonhos não serão interrompidos e sim adiados, como aconteceu na pandemia”, afirma, Juliana.

Doações e ajuda

Milhares de municípios brasileiros tem mobilizado em prol da solidariedade da população. Procure unidades do Corpo de Bombeiros da sua cidade para verificar se estão recebendo alimentos e doações de roupas e cobertores. Procure empresas de transportes aéreos e terrestres que estejam engajados em campanhas.

2024-05-10