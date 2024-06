Esporte Torcedor do Figueirense imita afogamento e debocha de tragédia em partida contra o Caxias

O episódio gerou uma briga generalizada. Foto: Reprodução/Instagram

Um torcedor do Figueirense, de Santa Catarina, fez gestos simulando afogamento para provocar a torcida do Caxias, durante partida válida pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A situação que remete às tragédias no Rio Grande do Sul, aconteceu nesse domingo (2), durante o segundo tempo do jogo entre os dois times.

A partida aconteceu no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O episódio gerou uma briga generalizada. A equipe catarinense emitiu uma nota lamentando o caso. O número de mortes provocadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 172, de acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil. As ocorrências deixaram 806 pessoas feridas e 42 ainda estão desaparecidas.

Membros das torcidas organizadas entraram em confronto nas arquibancadas após a provocação. Homens uniformizados foram até uma área separada por uma cerca, derrubaram a proteção e se enfrentaram. O jogo foi paralisado por cerca de três minutos para que o policiamento do estádio conseguisse dispersar a confusão.

Após a briga, a torcida do Figueirense, foi retirada de campo.

O Caxias venceu a partida por 2 a 1 e saiu da zona de rebaixamento. O time gaúcho ocupa a 16ª posição com quatro pontos conquistados em três jogos. O Figueirense, com 10 pontos em sete jogos, caiu para a sétima colocação.

Nota oficial do Figueirense

O Figueirense FC SAF lamenta os episódios de violência ocorridos neste domingo (02) nas arquibancadas do Estádio Centenário, em Caxias do Sul-RS, por ocasião da partida entre SER Caxias x Figueirense FC SAF, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro – Série C.

O Figueirense não compactua com atitudes agressivas de qualquer natureza, seja ela praticada por qualquer lado.

Lamentamos ainda, a notória incapacidade técnica e operacional da referida praça esportiva no que tange salvaguardar a integridade dos torcedores visitantes, a grande maioria formada por famílias de SC.

Era nítido que a falta de um cordão de isolamento mais robusto e de maior número de seguranças, poderia facilitar atos violentos e/ou revides, já que o clima se que se apresentava nas arquibancadas, por parte das torcidas organizadas das duas equipes, não era amistoso.

Por último, mas tão grave quanto os atos anteriormente citados, repudiamos de forma veemente a atitude isolada de um cidadão no meio da torcida alvinegra, que fez gestos repugnantes se referindo de maneira jocosa à tragedia que assolou o Estado do Rio Grande do Sul.

Ressaltamos aqui o nosso agradecimento aos verdadeiros alvinegros, que não mediram esforços para ajudar de alguma forma os nossos irmãos gaúchos.

O Figueirense FC SAF buscará identificar e punir o referido cidadão, dentro do que lhe cabe, caso o mesmo seja identificado como sócio-torcedor do clube.

