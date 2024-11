Esporte Max Verstappen vence o GP de São Paulo da Fórmula 1

O resultado foi importantíssimo para Max Verstappen na luta pelo título.

Max Verstappen foi o vencedor do Grande Prêmio de São Paulo neste domingo (3). O holandês da RBR saiu da 17ª colocação, escalou o pelotão e ultrapassou Esteban Ocon após o safety car para tomar a liderança e se aproximar ainda mais do tetracampeonato mundial. Ocon e Gasly fecharam o pódio e obtiveram um resultado muito celebrado pela Alpine. Vice-líder da Fórmula 1, Norris acabou na sexta colocação.

O resultado foi importantíssimo para Max Verstappen na luta pelo título. Ele somou 26 pontos na corrida (25 pela vitória e mais 1 pela volta rápida) e chegou a 393 pontos. Norris, por sua vez, somou apenas oito e foi a 331. A diferença subiu para 62. A conta é simples: se o britânico somar até dois pontos a mais que o rival em Las Vegas, Verstappen garante o tetracampeonato mundial.

Leclerc foi a 307 pontos com o quinto lugar e não tem mais chance de título. São 86 pontos em jogo até o fim do campeonato, e o monegasco só poderia empatar com Verstappen. No entanto, o holandês seguiria em vantagem pelo número de vitórias. Piastri também não tem mais chances. A F1 retorna na madrugada do dia 24 de novembro com o GP de Las Vegas, nos Estados Unidos. A prova será a 22ª da temporada.

A prova

Lando Norris largou na pole position, mas perdeu a ponta para George Russell logo na primeira curva. Enquanto isso, Verstappen saltou da 17ª para a sexta posição em poucas voltas. A briga entre os dois britânicos pela pole seguiu durante a primeira metade da corrida, mas um safety car virtual causado por Nico Hulkenberg fez com que a maioria dos pilotos fosse para os boxes. Ocon, Verstappen e Gasly ficaram na pista e assumiram as três primeiras colocações.

A chuva apertou muito em Interlagos na metade da prova, e Norris ultrapassou Russell para se tornar o 4º colocado – o melhor entre aqueles que não tinham parado. Segundos após a manobra, no entanto, o safety car foi acionado por causa das condições da pista. Com o carro de segurança na pista, o trio da frente deu sorte: Franco Colapinto bateu no muro ainda assim e causou bandeira vermelha.

Na relargada, Esteban Ocon manteve a ponta e vinha conseguindo abrir vantagem sobre Verstappen. Porém, Carlos Sainz abandonou a prova e causou um novo safety car. Na volta 43, o holandês agarrou a oportunidade, ultrapassou o francês da Alpine e abriu vantagem para conquistar a vitória. Norris, que seguia brigando com Russell pelo quarto lugar, escapou da pista e teve que se contentar com a sexta colocação.

Se o holandês já havia mostrando muita habilidade nas primeiras voltas ao ultrapassar sete carros, o brilho não se resumiu a isso. Ainda na volta 6, Verstappen já estava no oitavo lugar após ultrapassar Fernando Alonso e Pierre Gasly. Na 10, o tricampeão mergulhou de longe na entrada do S do Senna e deixou Oscar Piastri para trás, assumindo a sétima posição. Lawson foi a vítima seguinte, na volta 11. Tudo isso sem poder utilizar o DRS.

No começo, a chuva estava leve e os pilotos pareciam tranquilos usando pneus intermediários, mas a água apertou muito ao longo da prova. Após safety car virtual causado por rodada de Hulkenberg, a maioria dos competidores foi para os boxes. A princípio, quase todos eles seguiram com compostos de cor verde. Pérez, Lawson e Tsunoda foram as exceções. Ocon, Verstappen e Gasly optaram por não parar e ficaram nas três primeiras posições momentaneamente.

Aos poucos, o holandês começou a virar voltas rápidas em sequência e não deu a menor chance de reação para os oponentes. Com mais de 15 segundos de folga, o tricampeão viu o surfista Gabriel Medina dar a bandeirada e ficou perto de sentir o gosto do tetra.

