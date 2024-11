Educação Atrasados do Enem: estudante chega a tempo, mas perde a prova por entrar em prédio errado

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Provas iniciaram às 13h30 em todo o Brasil. Foto: Agência Brasil Provas iniciaram às 13h30 em todo o Brasil. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todo ano é a mesma coisa. Sempre vai ter alguém atrasado no Enem. E em 2024 não foi diferente. O estudante Juan Gonçalves Sales da Silveira chegou a tempo de entrar no prédio de uma universidade em Goiânia (GO), mas não conseguiu fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) porque acessou o bloco errado.

Ele passou pelo portão no último instante e foi avisado que não era o local correto. Juan, que é de Salvador, mudou-se para Goiânia há quatro meses e disse que ainda não conhece bem a cidade. “Estava procurando, o bloco tinha o mesmo nome e várias entradas, e eu não sabia para onde ir”, contou.

O estudante, de 28 anos, trabalha com manutenção automotiva e pretende cursar engenharia mecânica. As provas estão sendo realizadas em todo o Brasil neste domingo (3), e os portões fecharam às 13h.

Juan disse que estava confiante para a prova, mas que o excesso de compromissos e de estudo atrapalharam: “Curso do Senai, concurso do Correio, prova do Enem… foi correria, mas… a do Enem eu deixei passar. Estou com um aperto no coração, mas é isso”.

Gonçalves contou ainda que tem se preparado para outras provas, incluindo concursos públicos, e que se mudou para Goiânia em busca de uma melhor qualidade de vida.

“Vim tentar mudar de vida, buscar oportunidades de trabalho. De onde eu venho, há muito preconceito com idade, cor da pele, lugar onde você mora… e, aqui, não. As oportunidades são melhores para a gente. Aqui eles não ligam para isso, só querem que a gente faça o nosso trabalho”, disse.

Enem 2024

Organizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do MEC, a prova é aplicada em 1.753 municípios e envolve uma rede de mais de 500 mil colaboradores. São mais de 10 mil locais de prova.

A aplicação teve início às 13h30 e, a partir das 15h30, os candidatos podem ir embora, porém sem o caderno de questões. Para ficar com ele, é preciso esperar até 18h. A prova termina às 19h.

São 180 questões no total. Em Linguagens, há 40 perguntas de múltipla escolha de Português e 5 de inglês ou espanhol; em Ciências Humanas, 45 de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. No segundo dia, são 45 perguntas de Matemática e, em Ciências da Natureza, 45 de Biologia, Física e Química.

A edição 2024 do Enem tem 4,3 milhões de inscritos confirmados ante 3,934 milhões no ano passado. Do total de candidatos neste ano, 1,617 milhão está concluindo o ensino médio. Outros 1,843 milhão de inscritos já terminaram a escola, e 841 mil estão cursando o ensino médio e não vão concluir neste ano – farão o exame como treineiros.

A maioria (60,59%) dos inscritos é mulher e se reconhece na cor parda (1.860.766), seguida da branca (1.788.622) e preta (533.861). Outros 62.288 se consideram da cor amarela e 29.891 se declararam indígenas. O Estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 645,8 mil candidatos, seguido de Minas Gerais (393 mil) e Bahia (376,3 mil).

As notas do Enem podem ser usadas em processos seletivos, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além do Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), do governo federal. O desempenho no Enem também é considerado para ingresso em instituições de educação superior de Portugal, que têm acordo com o Inep.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação

https://www.osul.com.br/atrasados-do-enem-estudante-chega-a-tempo-mas-perde-a-prova-por-entrar-em-predio-errado/

Atrasados do Enem: estudante chega a tempo, mas perde a prova por entrar em prédio errado

2024-11-03