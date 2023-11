O número 9 do clube gaúcho é indiscutivelmente o líder em assistências no Brasileirão. Na segunda posição dessa estatística, encontram-se Ganso, do Fluminense, e Hulk, do Atlético-MG, ambos com sete assistências cada. Em seguida, vêm Gerson, do Flamengo, Guilherme, do Goiás, e Lucas Evangelista, do Bragantino, com seis passes para gol.

O feito do “duplo-duplo” não é tão comum no Campeonato Brasileiro. Antes de Luisito, o último a atingir essa estatística foi um conterrâneo do atacante. Em 2019, o meia De Arrascaeta, do Flamengo, encerrou a sua participação com 13 gols e 14 assistências.

Os maiores garçons do Brasileirão