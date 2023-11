Grêmio “Fizemos nosso papel”, diz Renato Portaluppi após duas vitórias seguidas diante dos últimos colocados do Brasileirão

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Treinador destacou mais um resultado positivo citando seis pontos contra América-MG e Coritiba Foto: Lucas Uebel/Grêmio Treinador destacou mais um resultado positivo citando seis pontos contra América-MG e Coritiba (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico Renato Portaluppi alfinetou o rival após mais uma vitória do Grêmio no Brasileirão. O Tricolor venceu o Coritiba, após uma vitória sobre o América-MG, ambas fora de casa. Curiosamente, esses dois times ocupam as últimas posições na tabela de classificação e foram os mesmos adversários do Inter, que conseguiu apenas um ponto em dois jogos no estádio Beira-Rio.

Para conquistar a terceira vitória consecutiva (Flamengo, América-MG e Coritiba), o Grêmio abriu o placar no primeiro tempo contra o Coritiba, com um gol de Villasanti, e marcou o segundo com Ferreira, aproveitando um passe de Suárez. Robson, em cobrança de pênalti, havia igualado o marcador.

“Foi uma vitória da entrega. Nós temos qualidade do grupo, mas entrega é fundamental, nos momentos em alguns jogos que oscilamos, deixamos o adversário crescer, não teve aquela entrega. O Grêmio nessas horas cresce bastante, foi assim nos últimos três jogos”, disse o comandante gremista.

“Nossa obrigação é correr, buscar a vitória. Fizemos nosso papel, ganhamos seis pontos dos últimos dois colocados, tem gente que ganhou um – alfinetou o técnico, em clara alusão ao Inter, que enfrentou os mesmos times nas últimas duas rodadas”, completou Renato.

O treinador do Grêmio enfatizou a importância de assegurar a vaga direta na Libertadores, considerando a complexidade de alcançar o líder, Botafogo. A vitória em Curitiba manteve a equipe no G-4 por mais uma rodada.

Depois de enfrentar três derrotas consecutivas, o Grêmio conseguiu reverter a maré negativa e conquistou três vitórias em uma única semana. A recuperação notável foi destacada por Renato, que convocou a torcida para o próximo desafio na Arena, contra o Bahia.

“Buscamos o objetivo, nove pontos nos últimos três jogos, dormir novamente no G-4, sempre buscando as vitórias para seguir na parte de cima da tabela. Aproveito para convocar a torcida para o próximo sábado, tem que lotar a Arena. Importante a torcida lotar e apoiar o tempo todo”, concluiu o treinador.

