Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

O volante sentiu um desconforto ao tentar efetuar um passe com a perna esquerda e solicitou a substituição. O zagueiro afirmou ter sentido um puxão na perna esquerda. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O volante sentiu um desconforto ao tentar efetuar um passe com a perna esquerda e solicitou a substituição. O zagueiro afirmou ter sentido um puxão na perna esquerda. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio pode enfrentar mais ausências na sequência do Brasileirão. O volante Pepê e o zagueiro Geromel tiveram que sair durante a vitória sobre o Coritiba no estádio Couto Pereira devido a problemas musculares, o que agora representa uma preocupação para o técnico Renato Portaluppi.

Pepê sentiu o músculo da coxa esquerda enquanto realizava um passe e, no momento do lance, pediu sua substituição. Quanto ao experiente zagueiro, ele foi poupado na rodada anterior, na vitória sobre o América-MG, mas retornou ao time titular em Curitiba, porém relatou sentir um puxão na coxa esquerda.

“O Pepê infelizmente sentiu uma lesão muscular, sim, não adianta ficar tapando o sol com a peneira, ele sentiu, vai fazer os exames, mas vai estar fora dos dois, três próximos jogos, justamente porque é um jogo em cima do outro e lesão muscular não tem pra onde correr, é procurar recuperá-lo para tentar depois da data Fifa tê-lo de volta”, disse o treinador.

O jogador ainda passará por exames médicos, mas se a lesão muscular for confirmada, será a terceira de 2023 para o volante. Primeiro, ele ficou de fora no início de abril, durante o primeiro jogo da final do Gauchão. Em maio, enfrentou outra lesão. Todas as questões físicas do atleta nesta temporada ocorreram na perna esquerda. Ele estava no 13º jogo consecutivo desde sua última lesão.

Na defesa, Bruno Uvini entrou na vaga de Geromel. Há também a possibilidade de uma mudança de esquema, com mais um meio-campista. Pepê e Geromel serão reavaliados. O Grêmio volta a campo no próximo sábado (4), quando recebe o Bahia, na Arena, a partir das 19h30, pelo Campeonato Brasileiro.

2023-11-02