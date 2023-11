O Inter, em parceria com a Adidas, sua fornecedora de material esportivo, revelou uma camisa especial como uma celebração ao mês da Consciência Negra no Brasil. Essa peça de vestuário busca inspiração em um dos símbolos de resistência da comunidade negra: as tranças de cabelo.

Diversos padrões na camisa representam as tranças, incorporando elementos de cor amarela nas mangas e na parte inferior da frente. A intenção é fomentar a autoestima e colaborar na luta contra a discriminação racial. Adicionalmente, as peças incluem o emblema: “Da raíz à luta”.

O novo uniforme é predominantemente branco, destacado por detalhes em vermelho e amarelo, e foi concebido em colaboração com o Laboratório Fantasma, uma organização afro-empreendedora originária de São Paulo. Essa nova vestimenta já está disponível para aquisição, com o preço de R$ 329,00. Conforme contato com o clube, não há previsão de utilização da nova camisa em partidas oficiais.