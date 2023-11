O Inter pode enfrentar possíveis ausências no jogo contra o Cruzeiro pelo Brasileirão, que ocorrerá no próximo domingo (05), no Mineirão. Rômulo e Nico Hernández precisaram ser substituídos devido a problemas físicos durante o empate por 1 a 1 com o América-MG, e passarão por avaliação médica nesta quinta-feira (02).

O meio-campista teve um desconforto aos 10 minutos do segundo tempo, necessitando de assistência médica para deixar o campo, com a mão posicionada na região posterior da coxa direita.

Nico Hernández, que desempenhou um papel improvisado na lateral esquerda e contribuiu com uma assistência para o gol de Valencia, enfrentou uma questão no joelho direito. O zagueiro voltou ao banco de reservas e aplicou uma bolsa de gelo na área dolorida.

Ambos passarão por nova avaliação na quinta-feira. Rômulo, em virtude do retorno de Johnny, naturalmente veria sua posição no time ameaçada. Quanto a Nico, ele foi selecionado como substituto de Renê. Se o colombiano não se recuperar a tempo, Dalbert retomará sua vaga entre os titulares.