A equipe gaúcha atuou com um ritmo lento e não conseguiu apresentar uma performance convincente. Os contratempos diante dos lanternas, Coritiba e América-MG, puseram fim ao sonho de garantir uma vaga na Libertadores da América, o que, por consequência, frustrou o único objetivo da equipe na competição.

“Vou preparar o time para o próximo jogo. É o grupo que temos. Vamos tentar tirar o melhor de cada um. É difícil quando você está nesta situação ir para o próximo jogo sem um objetivo claro pela frente. Desde que saímos da Libertadores, com um 1% de probabilidade era complicado. Temos que tentar fechar da melhor maneira o campeonato e ganhar jogos”, disse Coudet.

No que diz respeito ao jogo, o Inter inaugurou o marcador com um gol de cabeça de Enner Valencia no primeiro tempo, sendo esse o quinto consecutivo do equatoriano no campeonato. Na etapa final, Marlon emplacou um belo chute de fora da área que igualou o placar. Coudet manifestou sua insatisfação com a atuação abaixo do esperado, bem como com as oportunidades desperdiçadas, e mencionou a má sorte como fator contribuinte.

“Acho que não jogamos um jogo fluido como normalmente acontece. Analisando rapidamente não jogamos como normalmente fazemos. Eles deram um chute no gol e fizeram. Evidentemente, a sorte não está nos acompanhando, mas reconhecer que não foi um futebol que estamos acostumados a jogar”, falou o treinador analisando a partida.

Devido ao empate, o Inter desceu para a 13ª colocação, somando agora 39 pontos. A distância em relação à zona de rebaixamento aumentou para sete pontos, porém, essa margem poderá ser reduzida caso Goiás e Vasco conquistem pontos nesta quinta-feira (02). O Colorado retorna aos gramados no próximo domingo (05), às 16h, enfrentando o Cruzeiro no Mineirão.