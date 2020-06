Esporte Com novo planejamento, o Grêmio realizou treino ensaiando situações de jogo

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

os jogadores realizaram atividades com o objetivo de propor situações de jogos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Desde o início da semana, a comissão técnica do Grêmio está avançando nos treinos, enquanto aguarda pelo retorno das competições.

Prevendo a sequência da temporada, os jogadores realizaram atividades com o objetivo de propor situações de jogos.

Seguindo de maneira escalonada, os atletas realizaram as atividades no turno da manhã desta quinta-feira (4). Divididos em três, cada dupla foi posicionada em um local diferente do campo para o trabalho de troca de passes e, na sequência, cruzamentos para finalizações.

Durante a atividade, o grupo alterava as posições entre lado direito, esquerdo e região central do campo de ataque, por três rodadas até o encerramento do treino.

A quinta semana de trabalhos irá se encerrar nesta sexta-feira (5).

Vanderson

Atleta de 18 anos, Vanderson é nome da vez analisado pelo Grêmio para alçar ao profissional no restante da temporada 2020. Lateral-direito da equipe de Transição, também com atuações no meio-campo, o jogador está sendo observado pela comissão técnica para ser lapidado na equipe principal para ser mais uma opção ao técnico Renato Portaluppi.

Com boas atuações, o jogador foi o titular da posição na maioria das partidas da Copa São Paulo de Futebol Jr., onde também anotou um belo gol.

Com contrato até o final de 2021, o jogador também deve ter o contrato ampliado por mais uma temporada.

