Esporte Cristiano Ronaldo é a personalidade que mais lucra no Instagram; Neymar é o oitavo

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Cristiano Ronaldo arrecadou R$ 259 milhões com 43 publicações patrocinadas nos últimos 12 meses. (Foto: Reprodução/Instagram)

Cristiano Ronaldo é a personalidade que mais lucra no Instagram, ganhando mais com postagens na rede social do que jogando na Juventus. O levantamento do site “Buzz Bingo” traz o craque português em primeiro lugar, e Neymar fica em 8º.

O jogador de 35 anos também é quem tem mais seguidores no Instagram, com 222 milhões. Ele arrecadou 259 milhões de reais com 43 publicações patrocinadas nos últimos 12 meses. Cristiano Ronaldo ganhou 88 milhões de reais a mais na rede social do que no seu clube. Antes dos cortes por causa da pandemia do coronavírus, o português tinha um salário de mais de 170 milhões de reais na Juventus.

O craque aumentou ainda mais seus ganhos na rede em relação ao ano passado, e cobra aproximadamente 6 milhões de reais por post.

Na lista dominada por atletas, Lionel Messi é o segundo colocado, ganhando 158 milhões de reais no Instagram. Neymar ficou em oitavo lugar, cobrando quase 4 milhões de reais por post e com um lucro de 42 milhões de reais no último ano. O top-10 tem ainda os jogadores David Beckham e Zlatan Ibahimovic como famosos que mais ganham dinheiro no Instagram.

Enquanto aguarda a retomada da atividade, a estrela portuguesa doou 1,8 milhão de dólares a hospitais em Portugal para ajudar a combater o coronavírus. De acordo com o Goal, o futuro de Cristiano Ronaldo voltou a ser especulado no meio da crise, mas a Juventus fará todo o possível para não perdê-lo.

Bilionário

CR7 faturou 105 milhões de dólares em 2019 e se tornou o primeiro jogador de futebol da história a ganhar 1 bilhão de dólares de acordo com a revista Forbes. O português ocupa o 4º lugar na lista da revista que reúne as 100 celebridades que mais lucraram no ano passado.

Ao atingir a marca de 1 bilhão de dólares, o atacante se junta a um grupo seleto de esportistas que tem o jogador de golfe Tiger Woods e o ex-pugilista Floyd Mayweather. Os dois alcançaram o valor em 2009 e 2017, respectivamente.

O ranking da revista considera todas as fontes de renda do atleta, como salário, prêmios e bônus, sociedades e publicidade.

