Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

Nos bastidores, a saída de ao menos três dois oito diretores é certa.(Foto: André Motta de Souza/Agência Petrobras)

Caio Mário Paes de Andrade assumiu a presidência da Petrobras na manhã desta terça-feira (28), segundo informou a companhia. O Conselho de Administração da Petrobras havia aprovado o nome de Andrade para o cargo com um placar de sete votos a favor e três contrários. A chegada do executivo a três meses da eleição eleva a incerteza sobre os rumos da estatal. Ele conquistou uma cadeira no colegiado por oito votos a favor e dois contra.

O governo do presidente Jair Bolsonaro e lideranças do Congresso Nacional esperam que Paes de Andrade atue para evitar novos aumentos nos preços de combustíveis até as eleições, em outubro. O executivo, até então secretário de Desburocratização no Ministério da Economia, já ouviu pedidos no governo para avaliar se seria possível reduzir os valores cobrados por gasolina, diesel e óleo de cozinha.

Os argumentos usados para justificar essa mudança, que significaria deixar de lado a política de paridade de importação — adotada pela estatal desde o governo de Michel Temer— incluem a volatilidade do mercado por causa da invasão da Ucrânia pela Rússia e a “função social” da empresa.

O presidente Jair Bolsonaro comemorou a aprovação de seu indicado, citando uma “nova dinâmica para os combustíveis” .

Trânsito

A indicação de Paes de Andrade foi alvo de críticas por não ter larga experiência no setor de petróleo, o que estaria em desacordo com a Lei das Estatais. Mas ele ganhou capital político em Brasília por causa da atuação no desenvolvimento de ferramentas digitais do governo.

Nos últimos meses, Andrade se aproximou de Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Também se tornou mais próximo de políticos do Centrão, o grupo de partidos que dá sustentação ao presidente no Congresso.

Em Brasília e na Petrobras, a avaliação é de que algo vai mudar na empresa. O governo se prepara para trocar os diretores da companhia por um grupo mais alinhado ao Planalto, algo que depende do aval do Conselho de Administração, hoje ainda composto por executivos mais ligados ao mercado financeiro e de petróleo.

Paes de Andrade já indicou novos conselheiros, mas a troca só será efetivada após a realização de uma assembleia de acionistas, ainda sem data marcada. A lista é formada majoritariamente por ocupantes de cargos no governo Bolsonaro e bastante alinhados ao Palácio do Planalto, como o número dois da Casa Civil, Jonathas Assunção.

No alto escalão da Petrobras, a mudança na diretoria já é dada como certa e deve ocorrer já nesta semana. Na segunda (27), diversas áreas já tiveram clima de despedida entre os superiores. Dos oito diretores, alguns já deixaram claro seu interesse pela aposentadoria, já que estão há mais de 30 anos na empresa.

Com a perspectiva de troca, alguns dos atuais dirigentes e gerentes executivos começaram a procurar emprego na iniciativa privada. Ao menos dois diretores e um gerente-executivo tomaram essa iniciativa, temendo pelo futuro da empresa.

Para eles, mais do que trabalhar para reduzir o preço dos combustíveis, a tendência é que a diretoria escolhida por Paes de Andrade trabalhe para promover interesses do Centrão.

O mais aguerrido dos defensores da troca no comando da Petrobras foi o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que nos últimos dias disse a mais de um interlocutor na Câmara ter expectativa de indicar um diretor. Lira pediu a renúncia de José Mauro publicamente e chegou a ameaçar abrir uma CPI para investigar gastos com diárias de viagem e passagens de avião.

Desde que a indicação de Paes de Andrade foi confirmada por Bolsonaro, Lira se reuniu e conversou por telefone com diversos executivos de mercado, para convidá-los para compor o conselho da companhia.

