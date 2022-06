Brasil Mega-Sena acumula e próximo sorteio deverá pagar R$ 37 milhões

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

As dezenas sorteadas foram 08, 12, 14, 30, 33 e 41. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil As dezenas sorteadas foram 08, 12, 14, 30, 33 e 41. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O prêmio principal da Mega-Sena não teve ganhadores no sorteio desta terça-feira (28). Com isso, ficou acumulado e deverá pagar R$ 37 milhões no próximo concurso, o de número 2.496, que será na quinta-feira (30). As dezenas sorteadas foram 08, 12, 14, 30, 33 e 41.

Fizeram cinco acertos 37 apostas, que receberão R$ 54.647,64 cada. Já os quatro acertos tiveram 3.602 apostas ganhadoras, que vão levar R$ 801,92 cada. Nesta semana serão realizados três sorteios, terça (28), quinta-feira (30) e sábado (2).

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. Quanto mais números a pessoa marcar, maior será o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite ao apostador fazer apostas em grupo.

