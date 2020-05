Brasil Com novos registros, total de vítimas do coronavírus no Brasil chega a 22,6 mil e número de infectados vai a 363 mil

País tem 653 mortes e 15 mil novos casos da doença em 24 horas.

O Brasil registrou 653 novas mortes causadas pelo coronavírus nas últimas 24 horas, o que aumentou o total de óbitos pela doença para 22.666 no País, segundo balanço divulgado na noite deste domingo (24), pelo Ministério da Saúde. De ontem para hoje, 15.813 novos casos de infecção pelo novo coronavírus foram registrados e agora já são 363.211 pessoas contaminadas.

Embora os números sejam inferiores aos registrados ao longo da última semana, quando o volume de contaminados e mortos bateu recorde, com 20.803 novas infecções na sexta-feira e 1.188 novos óbitos na quinta, ainda não é possível dizer que há desaceleração da pandemia no País pois o total de confirmações aos fins de semana costuma ser mais baixo que o dos dias úteis. Isso ocorre por causa da redução no funcionamento das estruturas de notificação.

Do total de óbitos confirmados ontem, somente 275 ocorreram nos últimos três dias. O restante aconteceu em período anterior, mas só teve agora a confirmação. O ministério informou que outros 3.544 óbitos estão em investigação por suspeita de covid-19.

O Brasil segue ocupando a segunda posição entre as nações com mais casos de covid-19 no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que acumula mais de 1,6 milhão de infectados, segundo dados compilados pela plataforma da Universidade Johns Hopkins até as 19h deste domingo.

Na lista de países com mais mortes acumuladas, o Brasil ocupa a sexta posição. Só fica atrás de Estados Unidos (97.672), Reino Unido (36.875), Itália (32.785), Espanha (28.752) e França (28.219).

Em todo o mundo, a covid-19 já infectou 5,3 milhões de pessoas, causando a morte de 343 mil delas, também de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. Depois do início do surto na China em dezembro, pico na Europa e nos Estados Unidos em março e abril, a América do Sul passou a ser considerada o novo epicentro da doença pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Estado brasileiro mais afetado segue sendo São Paulo, que, neste domingo, 23, chegou a 6.163 mortos pela doença e mais de 82 mil infectados. Segundo balanço da Secretaria Estadual da Saúde, 91,8% dos leitos da Grande São Paulo dedicados para covid-19 na rede pública paulista estava ocupada neste domingo. É o segundo índice mais alto desde o início da pandemia.

O índice de ocupação dos leitos de UTI de todo o Estado segue inferior ao observado na região metropolitana de São Paulo, mas bateu recorde neste domingo, o que mostra o avanço da pandemia para o interior e o litoral. Hoje, 75,7% de todos os leitos de UTI da rede pública paulista dedicados para pacientes com coronavírus estão ocupados.

No ranking de unidades da federação mais atingidas pela pandemia aparecem, depois de São Paulo, os Estados do Rio de Janeiro, com 37.912 casos e 3.993 mortes e Ceará, com 35.595 infecções e 2.324 óbitos, segundo os números do ministério.

