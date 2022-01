Seleção Com o Brasil garantido na Copa, Tite projeta mudanças entre jogos das Eliminatórias

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2022

Em entrevista coletiva, o treinador confirmou que fará algumas mudanças na equipe ao longo das últimas quatro rodadas. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Já classificada, a Seleção Brasileira encara os próximos desafios pelas Eliminatórias da Copa do Mundo com muita seriedade. Isso, no entanto, não impede o técnico Tite de testar alternativas para a sequência do trabalho.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (26), véspera do jogo contra o Equador, o treinador confirmou que fará algumas mudanças na equipe ao longo das últimas quatro rodadas.

“Podemos esperar mudanças de um jogo para o outro. A média nossa, nesses 13 jogos, são quatro substituições por jogo. Tenho dito aos jogadores que esses que entram vão estar decidindo a partida, porque vão estar em momento crucial. Então essa é a preparação, senão dos que iniciam, mas de deixar todos preparados para aquilo que tem que fazer”, afirmou Tite.

Uma das novidades para a partida desta quinta-feira é justamente no trio de ataque da Seleção. Durante a entrevista, Tite adiantou os três jogadores que formarão a trinca ofensiva do time: Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Jr. Os três começaram jogando a última partida da Seleção, contra a Argentina, em novembro do ano passado.

“O tripé da frente, dos homens de lado, como a equipe se moldou e se adaptou bem, vai ser mantido sim. Com Vinicius, Raphinha, Cunha e a gente ter essas amostragens, essa sequência que vai se mostrando. Do meio para trás, a estrutura e o posicionamento ele se mantém”, declarou o técnico.

Auxiliar técnico de Tite, Cléber Xavier sabe que o Brasil terá um desafio e tanto nesta quinta-feira. Também presente na entrevista coletiva, ele destacou a força da seleção do Equador, que ocupa a terceira posição na tabela das Eliminatórias.

“Nos últimos anos, junto com Brasil e Argentina, é a equipe que mais tem pontuado nas Eliminatórias. Grande trabalho do (técnico Gustavo) Alfaro, o enfrentamos duas vezes, vitória por 2 a 0 em casa, com dificuldade, e empate na Copa América em 1 a 1, grande jogo, leal, equipe que marca forte, mas é leal. Conhecemos bem seus defeitos e suas qualidades”, analisou Cléber Xavier.

Brasil e Equador se enfrentam às 16h (18h de Brasília) de quinta-feira (27), no Estádio Roberto Paz Delgado. O jogo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e terá transmissão ao vivo da Rede Globo e do Sportv. Com 34 pontos, a Seleção Brasileira lidera a tabela de classificação e já garantiu vaga no Mundial. Os equatorianos, por sua vez, têm 23 pontos e estão na terceira colocação. As informações são da CBF.

