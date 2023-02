Colunistas Com o nosso bolso

Por Leandro Mazzini | 21 de fevereiro de 2023

As reuniões políticas no BNDES preparatórias para endossar a ordem do presidente Lula da Silva de retomar financiamentos a governos hermanos são precedidas de tensões e relatórios técnicos que apontam a contramão da viabilidade. Só para citar três países, Venezuela (US$ 681 milhões), Moçambique (US$ 122 milhões) e Cuba (US$ 238 milhões) estão inadimplentes nestes valores. E não querem pagar. Há mais de US$ 569 milhões a vencer ainda este ano. Para piorar, o fiador é a União. Como abrir caminho para o crédito? É a pergunta mais ouvida entre os servidores. Para o PT, sempre há uma solução – que passa pela ordem política, evidente.

Saiu barato

Essa saiu bem barato para o bilionário americano Elon Musk. O conselho da Agência Nacional de Telecomunicações aprovou a concessão de faixas de frequência adicionais para satélites da sua empresa, a Starlink holding, ampliarem operações no Brasil. O aval custou módicos R$ 102.677. Quem conhece os trâmites aposta que a Space Exploration em breve lançará satélites na base de Alcântara (MA).

Bug na Booking

Mais conhecido site de reservas de hospedagens do mundo, a Booking perdeu esse mês o seu histórico de empresa boa pagadora. Admitiu que houve problemas nos pagamentos de algumas acomodações. Ainda nesta semana, parceiros receberam apenas parte dos repasses. A plataforma informou que concentra esforços para corrigir valores.

Em casa de amiga

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro está morando com a filha menor numa casa emprestada por uma amiga em Brasília. Com carro e seguranças, claro. Os móveis ainda estão num depósito à espera da mansão prometida pelo PL. E do marido fujão, que ficou nos Estados Unidos e promete voltar mês que vem.

Pro-bono, talkey?

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem mais de 40 processos na Advocacia Geral da União para “descerem” à 1ª Instância agora que é um cidadão comum. E está desesperado atrás de advogados que peguem a causa pela.. causa. Ou seja, não tem dinheiro para honorários. Alguns amigos aceitam, outros mandam a desculpa de que estão com as mesas sobrecarregadas de ações.

Carioca bucólico

Enquanto deputados se digladiam para morar num apartamento funcional (quatro suítes e 140 m²), o deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) entrou em Brasília no clima de Santa Teresa, seu bucólico bairro da capital fluminense. Escolheu a também boêmia Vila Planalto para morar perto do Congresso Nacional, longe dos imóveis da União.

Colaboraram Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)

