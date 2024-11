Mundo Com o otimismo dos investidores após a vitória de Trump nos EUA, cotação do bitcoin bate recorde e supera 80 mil dólares

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O mercado cripto opera durante 24 horas, todos os dias da semana Foto: Reprodução O mercado cripto opera durante 24 horas, todos os dias da semana. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O bitcoin bateu um novo recorde e superou a cotação de US$ 80 mil (R$ 458,4 mil) neste domingo (10). O movimento mostra a sequência de valorização da principal criptomoeda do mercado com as expectativas positivas dos investidores com o novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos.

Desde as sinalizações de que o republicado retornaria à Casa Branca, nas primeiras horas de quarta-feira (6), o bitcoin subiu mais de 15%. Já desde o início deste ano, a criptomoeda soma valorização de 85%. Em comparação, o S&P 500, em Wall Street, cresceu quase 26%.

Por volta das 15h40min deste domingo, o bitcoin era negociado a US$ 80.945 (R$ 463.814). Vale lembrar que o mercado cripto opera durante 24 horas, todos os dias da semana.

As expectativas positivas do mercado se baseiam na mudança de opinião de Trump sobre criptos, em contrapartida ao governo de Biden, que aprovou uma série de regulamentações do setor.

Trump, que no passado criticou as criptomoedas, disse, recentemente, que elas podem “definir o futuro”, acrescentando que queria que fossem “mineradas, cunhadas e feitas nos EUA”.

O presidente eleito também propôs um estoque nacional estratégico de bitcoin, semelhante à reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos, comprando e investindo diretamente em criptomoedas como uma medida de segurança nacional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/com-o-otimismo-dos-investidores-apos-a-vitoria-de-trump-nos-eua-cotacao-do-bitcoin-bate-recorde-e-supera-80-mil-dolares/

Com o otimismo dos investidores após a vitória de Trump nos EUA, cotação do bitcoin bate recorde e supera 80 mil dólares

2024-11-10