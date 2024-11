Inter Fundador do Grupo Palmares divulga nota em apoio a Roger Machado

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Roger é o único treinador negro entre os 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão Foto: Ricardo Duarte/Inter Roger é o único treinador negro entre os 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos fundadores do Grupo Palmares, o advogado e escritor integrante da Academia Rio-Grandense de Letras Antônio Carlos Côrtes divulgou uma nota em apoio ao técnico do Inter, Roger Machado, que sofreu ataques na internet após comentar sobre o racismo no futebol e defender o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro.

“Na condição de um dos fundadores do Grupo Palmares, venho a público manifestar nosso desagravo ao eminente Sr. Roger Machado, técnico do S.C. Internacional, em face a graves ofensas sofridas em redes sociais, por haver se manifestado em favor da importância do Dia da Consciência Negra. Como cidadão, o Sr. Roger exerceu seu direito de opinião em um Estado Democrático de Direito. Os ataques racistas agridem não somente a ele, mas, também, a toda a população negra brasileira”, afirmou Côrtes.

O Dia da Consciência Negra, que passou ser feriado nacional, foi idealizado pelo Grupo Palmares, formado por jovens ativistas negros nos anos 1970 em Porto Alegre.

Roger é o único treinador negro entre os 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a vitória do Inter sobre o Fluminense na sexta-feira (8), o treinador disse que o futebol “reflete o que somos como sociedade”, comparou a Lei Pelé com a Lei dos Sexagenários, adotada durante a escravidão, e destacou a importância do Dia da Consciência Negra.

“Penso que a gente fez muitas evoluções, o País começou a olhar de alguma forma para essa questão, porém, vejo que os avanços são pequenos. Para mim, o futebol amplifica e aponta como somos como sociedade”, afirmou Roger.

“Um País que foi criado em cima de 400 anos de escravidão é impossível que a gente não traga nesse momento vestígios dele”, prosseguiu o ex-jogador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/fundador-do-grupo-palmares-divulga-nota-em-apoio-a-roger-machado/

Fundador do Grupo Palmares divulga nota em apoio a Roger Machado

2024-11-10