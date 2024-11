Rio Grande do Sul Embaixada dos EUA no Brasil seleciona dois gaúchos para o Programa Iniciativa Jovens Líderes das Américas

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Os selecionados participarão de um curso on-line sobre liderança empreendedora e, depois, viajarão aos EUA

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou os nomes dos 20 jovens empreendedores e líderes empresariais brasileiros – entre eles, dois gaúchos – selecionados para participar do Programa Iniciativa Jovens Líderes das Américas (YLAI) 2025. A iniciativa, patrocinada pelo Departamento de Estado dos EUA, será realizada de 12 de maio a 15 de junho do ano que vem.

No Brasil, os selecionados participarão de um curso on-line sobre liderança empreendedora. Em maio, eles viajarão aos EUA, onde receberão mentoria e poderão colaborar com as organizações norte-americanas onde serão inseridos por quatro semanas. Os jovens também terão a oportunidade de interagir com mentores e outros bolsistas para discutir temas relevantes ao empreendedorismo.

Os gaúchos selecionados são: Luan Rios Paz, de Porto Alegre, e Bruna Tabajara Brilmann, de Torres, no Litoral Norte.

O YLAI é uma experiência colaborativa e enriquecedora que combina treinamento técnico de empreendedorismo com oportunidades de desenvolvimento de liderança e networking.

