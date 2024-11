Rio Grande do Sul Governo gaúcho realiza licitações para a compra de uniformes para estudantes da rede estadual

Cerca de 740 mil alunos receberão os uniformes

O governo gaúcho realiza nesta semana as duas primeiras licitações para a aquisição de uniformes escolares destinados a estudantes da rede estadual de ensino. Os kits incluem três camisetas de manga curta, duas camisetas de manga comprida, duas calças, uma bermuda, uma jaqueta e um moletom.

Os certames, solicitados pela Secretaria da Educação, dão início ao processo para a compra das roupas, que serão distribuídas a cerca de 740 mil alunos. A aquisição será dividida em nove licitações, que contemplarão todas as 30 CREs (Coordenadorias Regionais de Educação).

O primeiro certame, na modalidade pregão eletrônico, está agendado para quinta-feira (14), às 9h30min, e visa atender a 1ª CRE, com sede em Porto Alegre. O valor de referência para a contratação é de R$ 41,12 milhões, e o critério para julgamento das empresas interessadas será o de menor preço apresentado.

O segundo pregão eletrônico também está marcado para quinta-feira, às 14h30min, e contempla as CREs sediadas em Estrela, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Cruz Alta e Cachoeira do Sul. O valor de referência dessa licitação é de R$ 37,75 milhões. As licitações para as demais regiões do Estado estão previstas para ocorrer até 22 de novembro.

