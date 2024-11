Rio Grande do Sul Eduardo Leite transmite o cargo de governador do Rio Grande do Sul para o seu vice, Gabriel Souza

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2024

Leite reassumirá o cargo de governador no dia 28 deste mês Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini Leite reassumirá o cargo de governador no dia 28 deste mês. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, transmitiu o cargo para o vice-governador, Gabriel Souza, no sábado (9), antes de embarcar para os Estados Unidos.

Nesta semana, Leite participa, ao lado de outros políticos brasileiros, de um curso sobre segurança sública em Nova York. As atividades ocorrem na Universidade de Columbia.

Após as aulas, o governador embarcará para Tóquio, no Japão. Entre os dias 18 e 27 deste mês, será realizada uma missão governamental no país asiático e na China. Leite reassumirá o cargo de governador no dia 28 de novembro.

“Após uma semana na Índia para prospectar novas parcerias comerciais, estou de volta ao Brasil e, com a viagem do governador Eduardo Leite aos Estados Unidos, Japão e China, assumo como governador em exercício. Desejo boa viagem ao governador e comitiva, que tragam boas novas ao Rio Grande do Sul. Enquanto isso, por aqui, seguiremos a agenda e o trabalho no governo”, afirmou o governador em exercício.

