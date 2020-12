Rio Grande do Sul Com o pagamento de 70 milhões de reais para 200 hospitais, o governo gaúcho mantém a regularidade nos repasses na área da saúde

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Verba contempla instituições de saúde filantrópicas, públicas e próprias do Estado. (Foto: EBC)

O governo do Rio Grande do Sul pagou os incentivos hospitalares no valor de R$ 70 milhões para mais de 200 instituições de saúde filantrópicas, públicas e próprias do Estado. “Com o pagamento, realizado na última quarta-feira, o governo gaúcho mantém a regularidade dos repasses na área da saúde, uma das prioridades desde o início da gestão atual”, afirmou o Palácio Piratini.

De acordo com o Executivo estadual, o montante é proveniente do Tesouro gaúcho e garante a oferta de serviços por meio do SUS (Sistema Único de Saúde) como porta de entrada para atendimentos de urgência e emergência, plantões presenciais em especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto, saúde mental, entre outros.

Manifestação do Ipe

Em um cenário no qual a pandemia de coronavírus atinge o seu patamar mais grave no Rio Grande do Sul, forçando a rede hospitalar ao seu limite, o Ipe Saúde se manifestou sobre a prestação de serviços. O Instituto de Previdência reiterou que tem se empenhado em assegurar assistência aos seus segurados, mas que não tem ingerência sobre a capacidade de atendimento à demanda.

“Diante disso, o Sistema IPE Saúde alerta para a máxima importância dos cuidados preventivos, como usar máscara, manter o isolamento social e utilizar álcool gel com frequência na higienização das mãos”, frisou em texto publicado no site oficial estado.rs.gov.br. “A indisponibilidade de leitos na rede hospitalar, independentemente dos esforços institucionais, pode levar os usuários a ficar sem atendimento.”

Moinhos de Ventos

Na semana passada, o Ipe Saúde e o Hospital Moinhos de Vento oficializaram a ampliação de exames oferecidos aos segurados do sistema de assistência estadual, que passarão a ter acesso ao novo laboratório de patologia da instituição hospitalar na capital, inaugurado em novembro.

O laboratório próprio permite 100% de rastreabilidade da amostra e é pioneiro em Porto Alegre ao implantar, em uma mesma área, tanto a anatomia patológica como a biologia molecular. Os exames que serão disponibilizados aos segurados IPE Saúde serão os de anatomo patologia e citopatologia.

A ação representa nova opção aos segurados em relação a diagnósticos para a prevenção e tratamento de diferentes doenças. O presidente do Ipe Saúde, Marcus Vinicius Vieira de Almeida, destaca a qualidade assistencial do hospital. “É uma conquista importante, que abre o caminho para, em breve, termos uma expansão mais expressiva nos serviços prestados”, acrescenta.

O termo de credenciamento foi assinado pelo presidente do Ipe Saúde, pelo superintendente-executivo do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Parrini, e pelo presidente do Conselho de Administração do hospital, Eduardo Bier Correa.

O Hospital Moinhos de Vento é considerado o terceiro melhor do Brasil e único da Região Sul no ranking dos melhores hospitais da América Latina. O Ipe Saúde presta assistência a cerca de 1 milhão de segurados em todo o Rio Grande do Sul.

(Marcello Campos)

