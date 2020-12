Rio Grande do Sul Uma mulher foi presa por organizar festa clandestina com 200 pessoas em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Flagrante de irresponsabilidade impressionou os fiscais. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Caxias do Sul)

Durante fiscalização do cumprimento das medidas previstas em decretos estaduais e municipais de prevenção ao coronavírus, uma mulher foi presa na madrugada deste sábado (12) em Caxias do Sul (Serra Gaúcha) por crime contra a saúde pública. Motivo: em plena pandemia, ela realizava no bairro Esplanada uma festa clandestina com cerca de 200 convidados. O local – um minimercado improvisado como boate – foi interditado.

A operação foi realizada pela prefeitura, por meio de integrantes das Secretarias Municipais de Urbanismo, Saúde e Meio Ambiente, com o reforço da Guarda Municipal e BM (Brigada Militar), dentre outros.

“De tudo que vimos neste ano de pandemia, o caso desta mulher foi o mais chocante”, frisou o coordenador da ofensiva, Rodrigo Lazzarotto. “Eram mais de 200 jovens em um cubículo. Conduzimos a organizadora até uma Delegacia de Polícia, onde ela alegou que o evento era a festa de 15 anos de um filho. É inacreditável que alguém possa fazer isso no pior momento da pandemia.”

Foram vistoriados dez locais que haviam sido alvo de denúncia. Ao todo, três estabelecimentos foram interditados por descumprirem regras de combate à Covid, três receberam advertência e outros três estavam fechados quando a equipe chegou. Os fiscais também acabaram com uma festa clandestina no antigo quartel dos Bombeiros. Três locais denunciados estavam fechados.

Já a Vigilância Sanitária esteve em nove restaurantes, quatro deles denunciados e cinco escolhidos para visitas de orientação. Os fiscais três estabelecimentos por permitirem aglomeração e não respeitarem o distanciamento mínimo entre as mesas de clientes, ao passo que outros dois foi advertido por uso incorreto de máscaras e inadequação no autosserviço do buffet de saladas.

Realizadas nos bairros Esplanada, Pôr-do-Sol e São Leopoldo, as blitze de trânsito também abordaram 27 condutores, resultando em 35 autuações, das quais três tiveram como desfecho o recolhimento do veículo por guincho. Ao menos 15 motoristas foram flagrados dirigindo após ingestão de bebida alcoólica, mas nenhum foi preso em flagrante, já que não foram constatados índices superiores a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Situação epidemiológica

A Região da Serra Gaúcha, incluindo Caxias do Sul, foi classificada novamente sob bandeira vermelha (alto risco epidemiológico para coronavírus) no mapa provisório do distanciamento controlado. No âmbito da 32ª rodada do sistema, a configuração foi divulgada na sexta-feira (11) e deve ter a sua versão definitiva publicada nesta segunda (14), com vigência de uma semana a partir do dia seguinte.

Prefeituras e entidades locais têm até as 6h deste domingo (13) para encaminharem recursos contra o novo mapa. Mas a Amesne (Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste) decidiu, de forma inédita, não apresentar pedido de reconsideração. Com isso, Portanto, o status prosseguirá até o dia 21 de dezembro.

De acordo com o prefeito Flávio Cassina, após uma conversa com o presidente da entidade, José Carlos Breda, ambos optaram por levar em consideração o fato de que os indicadores relativos à pandemia na região estão desfavoráveis e que a população local não tem cooperado para uma melhora na situação.

(Marcello Campos)

