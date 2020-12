Brasil Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões na quarta

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2020

Aposta única da Mega-Sena custa R$ 4,50. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Foi realizado neste sábado (12) o sorteio do concurso 2.327 da Mega-Sena, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. O próximo sorteio, na quarta-feira (16), pode pagar R$ 40 milhões. Os números sorteados foram: 30, 37, 45, 54, 57 e 58. Segundo a Caixa, 47 apostas fizeram 5 acertos e vão levar, cada uma, R$ 64.714,34.

