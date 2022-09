Porto Alegre Com o tema “Uma Boa Festa tem História”, programação da 68ª Feira do Livro de Porto Alegre é divulgada

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Em coletiva de imprensa nesta terça, a Câmara Rio-Grandense do Livro apresentou os principais destaques do evento literário. Foto: Diego Lopes Foto: Diego Lopes

A celebração dos 250 anos da cidade, anfitriã de um dos maiores eventos literários a céu aberto da América Latina há quase sete décadas, atravessará a 68ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. A programação, que acontece de 28 de outubro a 15 de novembro na Praça da Alfândega, foi lançada nesta terça-feira (27), no Memorial do Rio Grande do Sul.

“Além da presença de mais de 150 escritores e uma intensa programação literária, destaco a volta do público à praça na área central de Porto Alegre. Depois de dois anos em programações remotas ou híbridas, vamos ter novamente a experiência do leitor, que pode ter contato com os livros, folhear as edições, encontrar seus autores favoritos e viver as emoções que só um evento como a nossa Feira do Livro proporciona”, destacou o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur.

Também foi apresentado o conceito da campanha da Feira do Livro de 2022 – “Uma Boa Festa tem História” – , que relaciona o aniversário de Porto Alegre com o evento literário. Inclusive, o logotipo foi atualizado incluindo as comemorações dos 250 anos da cidade. “Usamos a poesia do patrono, Carlos Nejar, para dar vida ao conceito. Como em um livro de pop-up, as poesias formam os jacarandás, o banco da praça, e temos o cenário da feira ganhando vida no próprio livro”, destaca o publicitário Marcos Eizerik.

Programação construída em conjunto

De acordo com a coordenadora da programação para adultos, Sandra La Porta, o foco da área são os grandes lançamentos do ano, com autores que escrevem sobre temas de interesse da sociedade, como diversidade, inclusão, sustentabilidade, filosofia, entre outros. Na área Infantil e Juvenil, a coordenadora Sônia Zanchetta salienta que a proposta tem como foco a formação de leitores e de mediadores de leitura. Neste ano, as duas programações foram construídas conjuntamente, fortalecendo a discussão de grandes temas.

Entre os 60 escritores do Rio Grande do Sul que participarão da programação da área Adulta estão as autoras Clara Corleone, Letícia Wierzchowski, Júlia Dantas e Taiane Santi Martins, que conversam com Nathallia Protazio sobre “A Dor e a Delícia de ser Escritora”. Já Daniel Galera, José Falero e Samir Machado de Machado discutem com Nanni Rios na mesa “Pensando o Brasil no Passado, Presente e Futuro”.

Esta edição contará com 20 escritores de outros estados. Entre os destaques estão Noemi Jaffe, indicada para o Prêmio São Paulo de Literatura. Ela conversará sobre sua trajetória com a escritora Jane Tutikian, patrona da 57ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Para falar sobre o luto e a dor da perda, o escritor Renato Noguera será recebido pelo escritor Fabrício Carpinejar, patrono da feira em 2021. Já a escritora Cida Bento, eleita pela revista britânica The Economist como uma das 50 pessoas mais influentes na área da diversidade, discutirá sobre a escrita como meio de transformação social.

Entre os autores estrangeiros, o destaque é o norueguês Geir Gulliksen (autor de História de um casamento, Editora Rua do Sabão, 2022). Ele traz o questionamento: “Quanto do que Pensamos ser Amor é Apenas Projeção?”. Nesta mesa, ele se apoia em acontecimentos autobiográficos para falar de um relacionamento que está ruindo e questionar as convenções de masculinidade e feminilidade. A best-seller argentina Florencia Bonelli (O feitiço da água, Editora Planeta, 2022), que já vendeu mais de 3,5 milhões de livros em seu país, conversa com a astróloga Amanda Costa sobre seus romances, personagens e sua conexão com os astros.

Na área Infantil e Juvenil, estão previstos 38 encontros do ciclo O Autor No Palco, no Teatro Carlos Urbim. A atividade é voltada a estudantes dos ensinos fundamental e médio, além da educação de jovens e adultos. Nos finais de semana, o teatro receberá espetáculos infantis e concertos musicais, contemplando toda a família.

As programações Infantil, Juvenil e para mediadores de leitura contam com a participação de 67 escritores, sendo 40 de outros estados. Entre os autores em destaque na área infantil estão Alê Garcia, um dos 20 creators negros mais inovadores do país, segundo a Forbes. Escritor, palestrante, apresentador e publicitário, ele estará no Espaço Jovem Petrobras, falando sobre as personalidades negras que o fizeram chegar até aqui. Também estarão no evento o ator Pedroca Monteiro e Daniel Kondo, autores do livro Ser o que se é (Companhia das Letrinhas), que trata sobre a importância das diferenças.

A literatura indígena estará presente mais uma vez no evento. O escritor e indigenista brasileiro Daniel Munduruku, a cordelista indígena Auritha Tabajara e o escritor e palestrante Olívio Jekupé farão encontros com alunos do ensino fundamental também no ciclo O Autor no Palco.

Já a professora, psicopedagoga, mediadora de leitura, escritora, narradora de histórias e arte-educadora Lúcia Tucuju participa do ciclo Todo Mundo Pode Contar Histórias, com professores e estudantes de escolas indígenas da rede estadual de ensino, para falar sobre o lugar da literatura indígena e decolonial nas bibliotecas, no 6º Seminário Internacional de Bibliotecas, no auditório da Livraria Paulinas. O agendamento escolar deve ser solicitado pelo e-mail visitacaoescolar@gmail.com.

250 anos de Porto Alegre

A programação da 68ª edição da Feira do Livro reserva um espaço especial para atividades relacionadas ao aniversário de Porto Alegre. Lançamento de obras que recontam a história e as lendas da capital, recital-show com poemas e canções sobre a cidade, mesas de discussão, gravação de programas e exposições fotográficas vão compor a homenagem que a Câmara Rio-Grandense do Livro propôs ao lado de diversos parceiros para marcar as comemorações dos 250 anos.

Além das sessões de autógrafos, mesas de discussão, saraus e outros eventos, estão previstas oficinas literárias gratuitas, realizadas na sala O Retrato, no Espaço Força e Luz. Os encontros serão conduzidos por oficineiros reconhecidos, como Ronald Augusto, Paulo Flávio Ledur, Cíntia Moscovich, Altair Martins, Mariam Pessah e Priscila Ferraz Pasko. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Para participar, é necessário acessar o link na agenda da oficina escolhida no site do evento.

