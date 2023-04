Grêmio Com portões fechados, Grêmio finaliza preparação para a estreia no Brasileirão

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

Tricolor enfrenta o Santos neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, pela primeira rodada da competição Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor enfrenta o Santos, neste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 1ª rodada da competição (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio finalizou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Tricolor inicia sua corrida pelo Tricampeonato do Nacional neste domingo (16), diante do Santos, às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Após a vitória sobre o ABC-RN na última quinta-feira (13) pela Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi teve apenas a manhã deste sábado (15) para ajustar a equipe que entrará em campo diante do time paulista. Trabalhos físicos, técnicos e táticos fizeram parte da atividade.

Os atletas que disputaram o jogo contra o time potiguar durante a semana realizaram um trabalho de recuperação na academia seguido de corridas no campo. Enquanto isso, os demais participaram de uma atividade técnica e tática orientada pelo comandante gremista.

Ao final, parte do grupo realizou ainda um trabalho de bola parada. Todo o treinamento foi com portões fechados para a imprensa.

