Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

Todas as sanções deverão ser cumpridas no Gauchão de 2024

Pelas confusões na semifinal do Gauchão, diante do Caxias, o Inter foi punido pela Quarta Comissão Disciplinar do TJD-RS (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul). A decisão aplicada é de perda de um mando de campo e multa de R$ 5 mil.

Além disso, seis jogadores do Inter foram punidos com suspensão de seis partidas. Todas as punições deverão ser pagas no Campeonato Gaúcho de 2024. Já o Caxias foi punido com uma multa de R$ 400. Um dos seus atletas foi suspenso por quatro jogos.

Pelo Inter, De Pena e Matheus Dias foram absolvidos. Wesley e Vini Guedes, do Caxias, também foram liberados. Todas as punições são passíveis de recurso. Por agressão física e participar de briga, Mercado, Moledo, Alan Patrick, John, Baralhas e Emerson terão de cumprir seis jogos de punição no estadual da próxima temporada.

