A principal esperança está no retorno de Maicon e Geromel, que são avaliados diariamente e podem ser liberados para a partida desta noite. Já o meia Jean Pyerre, apesar de já ter participado dos últimos treinamentos, não deve estar entre a equipe titular tricolor.

No meio, o volante Lucas Silva está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no Grenal 427. Se Maicon não estiver em condições para aturar, Robinho deve compor o tripé com Matheus Henrique e Darlan. Já na zaga, se Geromel não aparecer, David Braz deve voltar a formar dupla com Kannemann.