Inter Com pré-contrato de Bustos encaminhado, Inter negocia dívida antiga com Independiente para ter lateral de forma imediata

Por Leonardo Moll * | 24 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lateral tem diversas passagens pela Seleção Argentina Foto: Divulgação / Federação Argentina Foto: Divulgação / Federação Argentina

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter encaminhou no último sábado (24) um pré-contrato com Fabricio Bustos. O lateral-direito, que está de saída do Independiente, teria previsão para desembarcar no Beira-Rio na metade do ano. Contudo, o colorado tenta negociar uma dívida antiga com o clube argentino para trazer o lateral de maneira imediata.

A dívida é referente à contratação do zagueiro Victor Cuesta, ocorrida ainda em 2017, e fez com que o Independiente fizesse jogo duro na negociação com o Inter. Agora, o colorado tenta negociar este valor, que está na casa de um milhão de dólares, para trazer Bustos neste momento.

Caso não tenha sucesso nas negociações, o Inter terá de se contentar em ter o lateral-direito apenas no dia 1° de julho, quando seu contrato junto ao Independiente chega ao fim. Em 2021, Bustos disputou 45 partidas, marcou dois gols e deu três assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter