Inter Juventude x Inter: Escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Andrei Severo * | 25 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No último confronto, no final do Campeonato Brasileiro passado, colorado perdeu por 2 a 1 no Alfredo Jaconi Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 25 de janeiro de 2022

Juventude e Inter entram em campo nesta quarta-feira (26), às 16h, no Alfredo Jaconi, para a estreia no Campeonato Gaúcho 2022. As equipes reprisam o mesmo confronto que ocorreu na estreia de 2021, quando o colorado venceu por 1 a 0 no estádio Beira-Rio.

JUVENTUDE

Apesar do pouco tempo de pré-temporada, e do recente entrosamento da equipe caxiense com os novos reforços, o Juventude, do técnico Jair Ventura, deve ter nomes conhecidos que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro pelo clube em 2021. Nomes como William Matheus, Forster, Jadson, Chico Kim, Ricardo Bueno e Capixaba devem aparecer na equipe titular.

O Juventude anunciou até aqui dez novos nomes para a temporada 2022. Dentre eles, os principais, Guilherme Parede, que estava no Talleres-ARG e tem passagem pelo Inter, além de Darlan, emprestado junto ao Grêmio. Apesar disso, apenas o volante deve estar dentre os titulares para este primeiro desafio no Estadual.

Provável escalação: William; Rodrigo Soares, Danilo Boza, Forster e William Matheus; Ricardinho, Jadson, Darlan e Chinco Kim; Capixaba e Ricardo Bueno.

INTER

A partida não será de estreia apenas para o Inter em 2022. Cacique Medina também fará seu primeiro jogo à frente da equipe colorada e para isso, não irá contêr forças para esta primeira rodada do Campeonato Gaúcho. Em um primeiro momento, o time titular não deve ter nenhum nome dentre os novos reforços: Liziero, Wesley Moraes, David ou D’Alessandro.

Conforme Taison adiantou em entrevista coletiva, o treinador uruguaio irá poupar poucos jogadores durante o ano, e o clube gaúcho tem como foco iniciar a temporada com o pé direito vencendo o Estadual que não vence há seis anos. Heitor na lateral-direita, quanto Boschilia e Maurício nas pontas, devem ser as grandes diferenças do colorado para o confronto.

Provável escalação: Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Victor Cuesta, Moisés; Rodrigo Dourado, Edenílson, Boschilia, Taison, Maurício (Gustavo Maia); Yuri Alberto.

ARBITRAGEM

Árbitro: Roger Goulart (RS)

Árbitro Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Árbitro Assistente 2: Matheus Olivério Rocha (RS)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 15h, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Roberto Pato Moure, reportagem de Bruno Soares, além do plantão de Rogério Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter