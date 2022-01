Inter Com sintomas gripais, Carlos Palacios é ausência em pré-temporada do Inter

Por Andrei Severo * | 25 de janeiro de 2022

Carlos Palacios foi um dos principais reforços colorados na temporada de 2021 Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Cacique Medina vem exigindo bastante de seus jogadores nos treinamentos da pré-temporada. Porém, não está podendo contar com um nome: Carlos Palacios. O meia chileno se encontra isolado mesmo testado negativo para Covid-19. Apesar disso, o atleta apresenta sintomas gripais e está afastado dos treinos por ter tido contato com familiares que testaram positivo.

Sua ausência era um ponto de interrogação até então, tendo em vista que sendo uma das principais contratações na temporada passada, o jogador é aguardado com grande expecativa para ser utilizado por Medina. Curiosamente, o chileno foi um dos pedidos de contratação do treinador uruguaio quando estava ainda no Talleres-ARG, porém, na ocasião, o Inter acabou ganhando a concorrência.

Anunciado em março de 2021 como pedido do então técnico Miguel Ángel Ramirez, Carlos Palacios atuou em 34 jogos com a camisa colorada durante a temporada passada. Espera-se do meia um rendimento melhor que o apresentado até aqui, tendo em vista que o jogador não marcou nenhum gol ainda e deu apenas três assistências.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

