Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Operação militar de transferência de material entre navios das Marinhas do Brasil e dos EUA por meio de helicópteros é inédita. (Foto: Marinha do Brasil/Divulgação)

A Marinha do Brasil anunciou que, na próxima segunda-feira (27), realizará uma “operação típica de guerra” em conjunto com a Marinha dos Estados Unidos para apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O navio USNS John Lenthall, da Marinha norte-americana, saiu do porto do Rio de Janeiro com donativos e virá para o Rio Grande do Sul, onde vai se encontrar na costa do Estado com o Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, da Marinha brasileira, para realizar a transferência da carga em alto-mar por meio de helicópteros.

Serão utilizadas aeronaves brasileiras e norte-americanas para transportar as doações do navio americano para o NAM “Atlântico”. Após receber toda a carga, a embarcação brasileira atracará em Rio Grande (RS) para desembarcar o material.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mais de 2,3 milhões de pessoas em 469 dos 497 municípios gaúchos foram diretamente impactadas pelas enchentes, os deslizamentos e a chuva extrema. Ao menos 581,6 mil pessoas estão desalojadas (“morando de favor”), enquanto 65,7 mil estão em abrigos. O balanço até o momento é de 166 pessoas mortas e 61 desaparecidas.

A Marinha brasileira já realizou o transporte de cerca de 400 toneladas de donativos, 130 mil litros de água potável, além de equipamentos para o Rio Grande do Sul. A Força também enviou ao Estado 11 helicópteros, 50 embarcações e 70 viaturas e instalou um Hospital de Campanha em Guaíba. Uma “Ambulancha” tem realizado o transporte de pacientes que precisam de atendimento médico.

O navio de guerra norte-americano John Lenthall vai transportar doações para o Rio Grande do Sul. Abastecida com 15 toneladas de donativos. A embarcação deixou o porto do Rio na sexta-feira (24).

As doações incluem água mineral, alimentos não perecíveis, ração e material de higiene e limpeza. A operação está sendo realizada com apoio da Marinha dos Estados Unidos.

A transferência de carga externa, conhecida como Vertrep (Vertical Replenishment, da sigla em inglês), será realizada na costa gaúcha usando helicópteros brasileiros e norte-americanos. O navio John Lenthall está no Brasil para participar da operação “Southern Seas 2024”.

A Marinha do Brasil já enviou mais de dois mil militares, 11 helicópteros, 9 navios, 73 embarcações e 215 viaturas para prestar auxílio à população gaúcha desde 30 de abril. Ao todo, já foram transportados mais de 400 toneladas de donativos e 130 mil litros de água engarrafada.

Um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais em Apoio à Defesa Civil também foi enviado ao Estado para atuar no resgate de pessoas, no transporte de material, na desobstrução de vias, na recuperação de estruturas, no apoio às forças locais de Segurança Pública e no fornecimento de água potável.

Um hospital de campanha com 40 leitos também foi montado na cidade de Guaíba (RS). A equipe de saúde do navio Atlântico está atuando no atendimento à população de municípios ao sul da Lagoa dos Patos.

