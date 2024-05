Rio Grande do Sul Chegam a 166 as mortes no RS. Outros 61 gaúchos continuam desaparecidos

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

Quase 95% da população gaúcha sofreu algum tipo de perda pelas enchentes deste mês. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Balanço atualizado pela Defesa Civil Estadual nessa quinta-feira (23) elevou para 166 as mortes causadas pelas enchentes que atingem o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Outros 61 gaúchos ainda não foram encontrados e mais de 637 mil ainda não voltaram para casa (quase 61 mil permanecem em abrigos públicos). Já os resgates abrangem cerca de 77,6 mil pessoas e 12,4 mil animais.

Dentre perdas humanas e materiais, mais de 2,34 milhões dos 11,3 milhões de habitantes (20,7%) do Estado tiveram suas vidas afetadas de algum modo pela tragédia climática. Ao menos 469 dos 497 municípios (94,3%) registram danos e prejuízos, em uma estatística que inclui o impacto à mobilidade rodoviária, no momento com bloqueios parciais ou totais em 72 trechos de 43 estradas estaduais ou federais.

As operações de apoio, por sua vez, contam com um efetivo superior a 27,7 mil profissionais de segurança e salvamento, além de milhares de voluntários. Reforçam a logística quase 4,1 mil viaturas, 14 aeronaves (aviões e helicópteros) e 232 embarcações náuticas.

Serviços essenciais

Já no que se refere à falta de serviços essenciais como água, luz e telefonia/internet, o governo gaúcho forneceu a seguinte atualização, com base em informações prestadas por empresas e concessionárias desses segmentos:

– RGE Sul: 74.000 pontos sem energia elétrica (2.4% do total de clientes).

– CEEE Equatorial: 52.750 pontos sem energia elétrica (2.7% do total de clientes).

– Corsan: sistema normalizado.

– Vivo: 2 municípios sem serviços de telefonia e internet.

– Claro: Serviço normalizado.

– Tim: Serviço normalizado.

Aeroportos

O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, continua com operações suspensas por tempo indeterminado. Já as unidades administradas pelo governo gaúcho funcionam normalmente – Canela, Capão da Canoa, Carazinho, Erechim, Passo Fundo, Rio Grande, Santo Ângelo e Torres. O mesmo vale para as administradas pelas prefeituras de Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul e pela concessionária CCR (Bagé, Pelotas e Uruguaiana).

Envio de alertas

Qualquer cidadão pode se cadastrar para recebimento de alertas meteorológicos da Defesa Civil Estadual. Para isso, é necessário enviar o CEP da localidade por mensagem SMS para o número 40199. Em seguida, uma confirmação é enviada, habilitando o envio dos avisos.

Também é possível se cadastrar por meio do aplicativo whatsapp. A adesão exige o registro pelo telefone (61) 2034-4611. Inicia-se então o contato por meio de um robô de atendimento, digitando-se apenas “Oi”. Após a primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra do seu interesse para começar a receber as mensagens.

(Marcello Campos)

