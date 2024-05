Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre determina abertura de investigação no Dmae

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2024

"Investigação, em caráter de urgência, deve abranger todos os processos sobre o tema", disse Sebastião Melo. (Foto: Julio Ferreira/PMPA)

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, determinou a abertura de investigação preliminar sumária (IPS) no Departamento Municipal de Águas e Esgoto (Dmae) sobre supostas falhas que causaram ou agravaram as enchentes e seus impactos na cidade. A informação consta em nota oficial divulgada nesse sábado (25) pelo gabinete do chefe do Executivo.

No comunicado é mencionado o objetivo de apurar “eventuais problemas em providências a partir de relatório de engenheiros do Departamento sobre as estações de bombeamento de água pluvial”. Ressalta, ainda, que a medida tem caráter de urgência e deve abranger todos os processos relacionados ao assunto.

No dia anterior, Melo havia declarado mais uma vez que sua administração não esperava um acumulado de chuva tão alto em poucas horas, nesta semana. A precipitação pluviométrica voltou a alagar bairros já atingidos (Menino Deus, por exemplo) e ainda causou inundação em áreas até então não alcançadas pela água, como o bairro Cavalhada (Zona Sul) tinham sido atingidas pela água.

A imprensa o questionou sobre a demora em alertar a população e anunciar medidas para evitar riscos. Ele rebateu que as autoridades sabiam das previsões da meteorologia, mas não tinham como saber que a chuva ocorreria com tamanha dimensão e rapidez. “Tomamos as decisões quando tínhamos elementos para tomá-las”, declarou em entrevista ao programa “Jornal do Almoço”, da RBS TV. “Não teve surpresa, porque eu sabia da chuva. Mas o sistema meteorológico gaúcho tem precariedades, dizendo que nas próximas 24 horas vai chover de 50 a 90 milímetros, por exemplo, sem dizer se isso ocorrerá em duas ou três horas.” O prefeito acrescentou que o governo do Estado está contratando um novo sistema de monitoramento, com maior precisão e que será compartilhado com todas as 497 cidades gaúchas: “Há uma licitação a caminho, isso não deve demorar”. Sobre a pane em casas de bombeamento e drenagem, Melo voltou a contemporizar: “O sistema de proteção de cheias funcionou parcialmente e muito bem. Se não fosse por isso, a situação da cidade seria muito mais grave. Então não dá para desconstruir o sistema, tem que corrigir”. Ele reiterou, ainda, a postura de dividir a responsabilidade com os prefeitos anteriores de Porto Alegre: “Sou o décimo-terceiro chefe do Executivo municipal desde 1969, então a gente precisa discutir o histórico desse processo. Todos os meus antecessores nesse período fizeram sua parte, porém o sistema não foi revisto”. Operação bota-fora Já em declaração ao jornal “O Globo”, ele admitiu ter mudado seu posicionamento em relação à diretriz para que os ocupantes de residências e empresas invadidas pela água depositassem o entulho na calçada em frente a cada local – medida que motivou duras críticas devido a problemas como a dificuldade dos garis em recolherem tudo antes da nova ocorrência de chuva, que acabou espalhando os resíduos pela cidade e entupindo bueiros, dentre outros transtornos. “Quando há um erro de comunicação, sou o primeiro a reconhecer”, afirmou. “Nos bairros da operação bota-fora, talvez o ideal fosse um aviso para evitar naquele dia. Mas também havia entulho de antes. E não dá para parar o trabalho cotidiano, são mais de 800 garis nessas áreas. O custo mínimo para limpar a cidade é de R$ 100 milhões, dos quais R$ 6 milhões já vieram do governo federal e estamos pedindo mais R$ 30 milhões. A iniciativa privada ajuda como pode. Esse trabalho não vai terminar da noite para o dia”.

(Marcello Campos)

