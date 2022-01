Inter Emilio Papaleo elogia pré-temporada do Inter e explica presença de titulares na estreia do Gauchão: ”Não podemos esperar muito”

Por Leonardo Moll * | 25 de janeiro de 2022

Vice-presidente de futebol do Inter concedeu entrevista exclusiva à Rádio Grenal Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C Internacional

Emilio Papaléo Zin, vice de futebol do Inter, concedeu entrevista exclusiva para a Rádio Grenal na tarde desta terça-feira (25) e deu detalhes sobre a negociação envolvendo Yuri Alberto, D’Alessandro, e principalmente a preparação colorada visando a estreia no Campeonato Gaúcho:

Logo de início, o dirigente comentou e elogiou bastante a pré-temporada do técnico Alexander Medina: “A pré-temporada tem sido muito boa. Trabalho vem sendo feito com muita intensidade. Acho que o torcedor pode renovar as esperanças para que tenhamos um bom ano”.

Papaléo também explicou a questão de iniciar o torneio estadual com a presença dos titulares: “Não podemos esperar muito. Os treinamentos desde o início foram com bola, com muita intensidade. Temos que avaliar junto da comissão técnica quem tem condições de jogar.”

Ele ainda comentou a situação envolvendo Yuri Alberto: “Há uma proposta oficial do Zenit, estamos analisando e daremos uma reposta. Nossa ideia é manter o atleta até o meio do ano. Mas não irei falar sobre valores. Posso assegurar que, caso se confirme, será a maior transação da história do Internacional.”

Por fim, o vice colorado comentou a ausência de D’Alessandro, e lamentou o motivo: “Quero deixar claro que ele não viajou conosco por conta de uma suspensão dada ainda no Gauchão de 2020. Lamento a decisão, pois é um jogador como ele faz toda a diferença nos estádios no RS. O gringo está tão entusiasmado que viajará amanhã para prestigiar o grupo.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

