Por Andrei Severo * | 26 de janeiro de 2022

D'Alessandro retornou para o Inter em 2022 para se despedir dos gramados e pendurar as chuteiras usando a camisa colorada Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Nesta quarta-feira (26), o Inter estreia no Campeonato Gaúcho 2022 diante do Juventude. A partida será de tarde, às 16h, no Alfredo Jaconi, e também marcará a primeira partida de Cacique Medina na casamata colorada. Apesar das novidades, o clube gaúcho não poderá contar com D’Alessandro, que retornou ao Beira-Rio para se aposentar.

O gringo tem como ideia cumprir os quatro meses de contrato, que seriam referentes ao tempo estipulado do Campeonato Gaúcho. Porém, neste primeiro confronto, D’Ale está suspenso e não poderá estar no gramado. Isso porque no Grenal 425, o camisa 10 xingou após a partida o presidente da FGF, Luciano Hocsman, o chamando de ‘parcial’. O fato lhe gerou um gancho de uma partida. Apesar da suspesão, o jogador viajou junto com a delegação para se despedir da torcida colorada caxiense.

Para a próxima roda, contra o União Frederiquense, no sábado (29), às 19h, no Beira-Rio, D’Alessandro poderá finalmente fazer sua reestreia pelo Inter. Em casa, o argentino estará liberado e poderá reecontrar a torcida colorada após 692 dias, quando atuou no estádio pela última vez com torcida, contra o Brasil de Pelotas, pelo Gauchão de 2020.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

