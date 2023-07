Inter Com quatro partidas, Enner Valencia ainda não marcou pelo Inter

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Atacante disputou o quarto jogo pelo clube gaúcho, mas não impediu a derrota por 2 a 1 para o Cuiabá Foto: Ricardo Duarte/Inter Atacante disputou o quarto jogo pelo clube gaúcho, mas não impediu a derrota por 2 a 1 para o Cuiabá (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Até o momento, o centroavante Enner Valencia não correspondeu como a torcida do Inter esperava. Principal contratação do clube gaúcho ainda não marcou nenhum gol em quatro partidas.

No jogo contra o Cuiabá, na derrota por 2 a 1 no Brasileirão, o equatoriano pouco contribuiu e não criou bons momentos dentro de campo.

O atleta acabou sofrendo com a marcação dos adversários e seu melhor lance aconteceu no primeiro tempo em uma cabeçada.

Durante a semana, o centroavante acabou sentindo uma fadiga na coxa direita e perdeu alguns treinamentos com o restante do time. O jogador apenas treinou com bola na sexta-feira (28), às vésperas do duelo com o Dourado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/com-quatro-partidas-enner-valencia-ainda-nao-marcou-pelo-inter/

Com quatro partidas, Enner Valencia ainda não marcou pelo Inter

2023-07-31