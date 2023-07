Grêmio “Precisa se entregar um pouco mais nos treinamentos”, diz o técnico Renato Portaluppi sobre o atacante Ferreirinha

31 de julho de 2023

Atacante entrou no intervalo e deu o passe para o gol de empate Foto: Lucas Uebel/Grêmio Atacante entrou no intervalo e deu o passe para o gol de empate (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A expectativa para a partida contra o Goiás era de que o atacante Ferreirinha entrasse no lugar de Cristaldo, que está lesionado. Não foi o que aconteceu. Para o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, o atacante ainda não está 100% e precisa se entregar um pouco mais nos treinamentos do dia a dia.

Apesar disso, Ferreira entrou no intervalo da partida e deu a assistência para o gol de André Henrique nos acréscimos, em cobrança de escanteio. Segundo o treinador, o atacante ainda não está 100% fisicamente para suportar os 90 minutos.

“Vocês veem o Ferreira durante os jogos. Eu vejo todos os dias. Tenho conversado com ele, cobro bastante dele nos treinamentos. Precisa se entregar um pouco mais nos treinamentos para aguentar os jogos. Ele joga 45 minutos e chega no final do jogo sempre bastante desgastado. Tenho poupado o Ferreira”, disse Renato.

O jogador ficou quase 100 dias afastado do time em recuperação de uma lesão muscular. Desde que retornou, o atacante participou dos sete jogos do Grêmio sempre entrando do banco de reservas e contribuiu com três assistências.

