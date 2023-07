Grêmio Grêmio encaminha contratação de João Pedro, do Fenerbahçe, da Turquia

O Grêmio ofereceu valores pelo empréstimo do jogador, enquanto cariocas tratavam de negociação sem custos junto ao time turco Foto: Divulgação Clube gaúcho ofereceu valores pelo empréstimo do jogador, enquanto cariocas tratavam de negociação sem custos junto ao time turco (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Grêmio encaminhou a contratação do atacante João Pedro, de 31 anos, do Fenerbahçe, da Turquia. O Botafogo estava em tratativas com o jogador, mas o clube gaúcho atravessou o negócio para contar com o atleta por empréstimo de uma temporada e meia.

O atacante deve desembarcar em Porto Alegre nesta terça-feira (1°). Ele realizará exames médicos e assinar o contrato. O jogador não estava mais nos planos do Fenerbahçe.

A proposta do clube carioca era contratar João Pedro por empréstimo gratuito, enquanto o Grêmio entrou no negócio com valores para convencer o Fenerbahçe a emprestar o atleta. Os valores não foram divulgados.

Natural de Ipatinga, João Pedro teve breves passagens como profissional pelo futebol brasileiro. Revelado pelo Atlético-MG, ele passou por Palermo, Vitória de Guimarães e Peñarol.

Após atuar no Santos, voltou à Europa, onde jogou em Estoril, Cagliari e Fenerbahçe. Com cidadania italiana, João Pedro recebeu no ano passado autorização da Fifa para defender a seleção do país.

