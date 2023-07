Inter Inter enfrenta o River Plate na Argentina pela Libertadores da América

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

Serão dois confrontos entre os dois clubes. O primeiro na Argentina e o segundo no estádio Beira-Rio marcado para a terça-feira (08) da próxima semana Foto: Ricardo Duarte/Inter A delegação colorada viajou na tarde desta segunda para Buenos Aires. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A preparação do Inter para a partida contra o River Plate chegou ao final na manhã desta segunda-feira (31) no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O técnico Eduardo Coudet comandou um treino fechado para a imprensa ajustando os detalhes finais do time que entrará em campo na Argentina nesta terça-feira (01).

As atividades foram técnicas e táticas no gramado, testando todas as alternativas para o duelo decisivo. A delegação colorada viajou na tarde desta segunda-feira para Buenos Aires.

Lembrando que na primeira fase da Libertadores, o Inter terminou em primeiro lugar do grupo B, com três vitórias e três empates. Nacional-URU, Independiente Medellín-COL e Metropolitanos-VEN foram os adversários da chave. Já o River Plate ficou em segundo, atrás do Fluminense.

Serão dois confrontos entre os dois clubes. O primeiro na Argentina e o segundo no estádio Beira-Rio marcado para a terça-feira (08) da próxima semana também às 21h.

