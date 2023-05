Geral Com sete meses de atraso, IBGE pretende divulgar dados do Censo Demográfico em 28 de junho

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

A previsão original era encerrar as entrevistas do Censo Demográfico em outubro de 2022. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou que o dia 28 de junho é o prazo final para a divulgação do Censo Demográfico. Ainda não deu para fechar a conta. A previsão original era encerrar as entrevistas do Censo Demográfico em outubro de 2022, mas o fim da pesquisa foi sendo adiado mês a mês pelos mesmos motivos: a recusa de muitos moradores em responder a pesquisa e a dificuldade de contratar recenseadores.

O recenseador Caio Nascimento foi recrutado para reforçar a equipe em Ipanema, na Zona Sul do Rio. Pelas contas dele, só tem sido possível realizar entrevistas em três de cada 10 domicílios visitados na região.

“Mesmo a gente deixando contato, a notificação, a população também não retorna esse contato. Isso dificulta nosso trabalho”, diz Caio.

A estimativa do IBGE é que, até o momento, a pesquisa tenha alcançado 90% da população, aproximadamente 193 milhões de brasileiros. O novo prazo para a conclusão da coleta de dados é 28 de maio, e da divulgação dos resultados, 28 de junho. Um atraso de sete meses.

“Essa data a gente não muda. Dia 28 de junho, impreterivelmente. A gente está trazendo essas pessoas de outros estados com expertise em fazer coleta, que tiveram um bom desempenho no seu estado para colaborar em outro estado”, explica o diretor de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo.

Nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, o percentual de dados coletados está abaixo da média nacional. A situação também é preocupante no Amapá, com apenas 80% da população alcançada.

“A gente clama à população: exerça a cidadania, participe do Censo. Liga 137, é muito rápido. Você vai receber um link e vai poder responder pela internet. A gente tem recurso, tem recenseador. A população basta responder”, explica o diretor de pesquisas do IBGE, Cimar Pereira.

O Censo

O Censo é uma pesquisa realizada a cada dez anos pelo IBGE. A última foi feita em 2010. O levantamento realiza uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do País.

A atual edição do Censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid-19. Em 2021, houve um novo adiamento devido à falta de recursos do governo.

Além de saber exatamente qual o tamanho da população, o Censo visa obter dados sobre as características dos moradores: idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios, entre outras informações.

A população brasileira é estimada atualmente em cerca de 215 milhões de pessoas. O IBGE calcula que existam hoje 75 milhões de domicílios no País.

