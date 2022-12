Esporte Uruguai vence Gana por 2 a 0, mas fica de fora das oitavas da Copa

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foi a primeira vez que o craque do Flamengo jogou desde o início. Foto: Reprodução/Twitter Foi a primeira vez que o craque do Flamengo jogou desde o início. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Uruguai venceu a seleção de Gana por 2 a 0, nesta sexta-feira (2), no estádio Al Janoub. Apesar da vitória, a celeste ficou de fora da Copa do Mundo pela vitória da Coreia do Sul diante de Portugal.

No começo da partida, aos 9, Suárez recuperou a bola no campo de defesa e tocou para Varela. O lateral passou para Pellistri na direita que buscou um companheiro mais atrás, mas ninguém chegou para completar a jogada. Aos 12, Arrascaeta foi lançado em profundidade na direita, cruzou, mas a bola foi direto nas mãos de Ati Zigi.

Aos 15, Jordan Ayew recebeu aberto na esquerda, entrou na área e chutou da meia-lua. Na sequência, Kudus dividiu com o goleiro pela segunda bola, caiu na área e pediu o pênalti. O VAR acionou o juiz da partida que foi até o visor e marcou a penalidade para a seleção de Gana. Aos 20, André Ayew bateu no canto esquerdo do goleiro uruguaio, que defendeu.

Aos 25, conhecido do torcedor brasileiro, De Arrascaeta marcou para o Uruguai. Após cruzamento para Suárez, o centroavante driblou o marcador e chutou de perna direita. Zigi defendeu com rebote e na sobra Arrascaeta deu um toque de cabeça completando a jogada e marcando o primeiro gol do Uruguai.

Aos 30, novamente ele, Arrascaeta. Darwin Nuñes acionou Suárez, que escorou de cabeça para Arrascaeta que pegou de primeira, chute forte, sem deixa a bola cair e ampliou o placar. Aos 36 minutos, Kudus recebeu na intermediária e fez boa jogada. Ele mandou uma bomba da entrada da área e ela explodiu na defesa antes de sair para o escanteio. Aos 50, Pellistri dividiu com Amartey dentro da área, o defensor deu uma trombada no atacante que caiu pedindo pênalti. O juiz e o VAR não deram nada. Aos 53, o juiz encerrou o primeiro tempo.

Aos 3 minutos do segundo tempo, Partey chegou na linha de fundo pela direita e cruzou, mas a bola acabou passando por todo mundo. Aos 7, Suárez recebeu na intermediária, dominou girando e recebeu a falta de Salisu. Falta foi marcada no capitão uruguaio. Aos 11, Arrascaeta fez belo lançamento para Darwin Núñes. O camisa 11 dominou no peito, invadiu a área e foi derrubado pelo defensor de Gana. O árbitro de vídeo acionou o juiz da partida, que foi ao visor e nada marcou.

Aos 28, Cavani foi acionado por Rochet, dividiu e ficou caído reclamando de dores. O centroavante se recuperou rápido ao ver que a bola continuou em jogo. Aos 32, Gana criou uma jogada pela esquerda, a bola sobrou para Semenyo que bateu muito forte. A bola saiu à esquerda do gol do Uruguai. Aos 34, Kudus recebeu de Rahman Baba, dominou e mandou uma pancada no cando direito de Rochet, que fez linda defesa. Aos 42, De la Cruz recebeu de Valverde aberto na esquerda e cruzou para Cavani.

O centroavante cabeceou forte e o goleiro Zigi fez linda defesa. Depois do lance, o goleiro recebeu atendimento e o assistente marcou impedimento. Aos 47, Raman Baba cruzou da esquerda e Kudus ficou com ela. Ele encheu o pé e a bola explodiu na defesa. Aos 52, Maxi Gómes é derrubado na entrada da área e o juiz marcou falta. De la Cruz foi para a cobrança e mandou nas mãos do goleiro de Gana. Aos 52, a partida dramática foi encerrada e Uruguai está fora da Copa do Mundo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte