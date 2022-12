Nesta sexta-feira (2), a seleção da Coreia venceu de virada por 2 a 1 a seleção de Portugal, no estádio Cidade da Educação, em Doha. A partida aconteceu às 12h, válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. Portugal se classificou em primeiro lugar do grupo H, para às oitavas de final juntamente com a Coreia.

O jogo começou e Portugal não perdeu tempo. Aos 4, na primeira boa chegada, Pepe fez grande lançamento para Dalot, que invadiu a área pelo lado direto e serviu a Ricardo Horta. O camisa 21 finalizou de primeira e mandou para o fundo da rede. Coreia do Sul 0 x 1 Portugal. Aos 8, Jung Woo-Young tentou o cruzamento pelo lado direito, mas pegou mal, e bola saiu rasteira. Pepe apareceu para dar chutão e afastar o perigo. Aos 14, João Cancelo fez boa jogada individual, driblou o marcador e buscou Cristiano Ronaldo. O goleiro Kim Seung Gyu fez boa defesa. Aos 16, os coreanos chegaram ao gol. Após escanteio, Diogo Costa fez boa defesa, mas no rebote Kim Jin-Su que mandou para os fundos da rede. A arbitragem já estava assinalando o impedimento.

Aos 26, a Coréia chegou ao empate. Após cobrança de escanteio, a bola bateu nas costas de CR7 e sobrou para Kim Young-Gwon, de canhota finalizar e empatar em 1 a 1. Aos 34, Diogo Costa deu grande lançamento da defesa, Dalot dominou e chutou de canhota para boa defesa do goleiro Kim Seung-Gyu que mandou para escanteio. Aos 39, Son recebeu na entrada da grande área e arriscou de canhota. A bola foi no meio do gol e goleiro português defendeu com facilidade. Aos 41, Após confusão na área, Kim Seung-Gyu esplamou para o meio da área e CR7 mergulhou de cabeça, mas acabou mandando para fora. Aos 47, o árbitro encerrou o primeiro tempo de partida.

Na volta do segundo tempo, aos 4, João Mário buscou Cristiano Ronaldo com cruzamento, mas Kim Young-Kwon apareceu pelo alto para fazer a defesa. Aos 6, Cristiano Ronaldo recebeu grande bola dentro da área e tentou finalizar de voleio, mas furou na bola. Em seguida, arbitragem assinalou impedimento do atacante. Aos 10, em contra-ataque, Son recebeu em velocidade dentro da área e buscou a finalização. António Silva apareceu no último momento e conseguiu travar o camisa 7 coreano. Aos 17, João Cancelo avançou pela ponta esquerda e tentou o drible em cima da marcação, mas acabou desarmado.

Aos 20, Son carregou pelo meio, puxou para a perna esquerda e arriscou de longe. A bola saiu com desvio e ficou para o goleiro de Portugal. Aos 33, Kim Young-Gwon caiu no gramado. O jogo foi paralisado para atendimento médico do defensor coreano. Aos 39, Kim Moon-Hwan buscou lançamento para Hwang Ui-Jo nas costas da marcação, mas o passe saiu muito forte e acabou ficando com o goleiro. Aos 45, gol da classificação. Em contra-ataque muito rápido, Son arrancou em velocidade e tocou para Hwang Hee-Chan dentro da área. O atacante entrou cara a cara com Diogo Costa e marcou para os sul-coreanos. Aos 51, o juiz encerrou a partida e os coreanos estão classificados.