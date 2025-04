Economia Com tarifas de Trump, americanos correm para comprar cadeirinhas, iPhones e até presentes de Natal

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Os gastos dos consumidores com a Apple aumentaram 20% entre os dias 2 e 7 de abril em comparação com a média dos meses anteriores. (Foto: Reprodução)

Emily Moen, gerente de uma cafeteria em Omaha (EUA), estava navegando pelo TikTok no início desta semana quando se deparou com um vídeo informando que as tarifas do presidente Trump poderiam levar ao aumento de preços de produtos essenciais para bebês.

Emily, que está grávida de 15 semanas, disse que não planejava comprar uma cadeirinha de carro tão cedo. Mas, depois de assistir ao vídeo, pesquisou sobre o modelo da Graco que já estava de olho e descobriu que era fabricado na China. Preocupada que o assento de US$ 200 pudesse ficar ainda mais caro, comprou o item na Amazon no mesmo dia. “Foi como um despertar para resolver isso agora”, disse ela, que está com 29 anos.

À medida que a guerra comercial do governo Trump com a China se intensifica, muitos consumidores têm corrido para comprar produtos fabricados no exterior com medo de que as empresas comecem a subir os preços. Alguns têm se apressado para adquirir itens caros como iPhones e geladeiras. Outros têm feito pedidos apressados de produtos baratos em plataformas de comércio eletrônico chinesas.

Na semana passada, a Casa Branca impôs uma tarifa mínima de 145% sobre todas as importações chinesas para os Estados Unidos, somando-se a outras taxas já anunciadas anteriormente, incluindo uma tarifa de 25% sobre aço, alumínio, carros e peças automotivas.

E, na semana passada, Donald Trump ordenou o fim de uma brecha que permitia a entrada de produtos chineses com valor inferior a US$ 800 nos Estados Unidos sem incidência de tarifas.

Alguns dados iniciais mostram que os consumidores correram para as lojas e estocaram produtos após o governo anunciar tarifas abrangentes sobre praticamente todos os parceiros comerciais. Mas . Trump recuou em algumas dessas ameaças e instituiu uma pausa de 90 dias na aplicação de tarifas mais severas. No entanto, ele afirmou que essa pausa não se aplicaria à China e, em vez disso, aumentou novamente as tarifas sobre todos os produtos chineses.

A China é a segunda maior fonte de importações dos EUA e fabrica a maior parte dos celulares, computadores e brinquedos do mundo. Na noite de sexta-feira, o governo Trump divulgou um memorando que parecia isentar smartphones, computadores e outros eletrônicos da maioria das tarifas pesadas sobre produtos chineses.

Segundo a Earnest Analytics, uma empresa que analisa dados de milhões de transações com cartões de débito e crédito, os gastos dos consumidores com a Apple aumentaram 20% entre os dias 2 e 7 de abril em comparação com a média dos meses anteriores. Os gastos também cresceram 10% na Home Depot e 18% na rede de lojas de departamento Belk, de acordo com a análise.

Nos últimos dias, os consumidores também correram para supermercados, grandes redes de descontos e concessionárias de carros. As compras de produtos não perecíveis dispararam nos cinco dias após o anúncio das tarifas em 2 de abril: as vendas de vegetais enlatados ou em conserva subiram 23%, as de café instantâneo aumentaram 20% e as de ketchup cresceram 16% em comparação com o mesmo período da semana anterior, segundo dados da Consumer Edge, empresa que monitora o comportamento do consumidor.

Embora alguns consumidores estejam sendo mais estratégicos com suas compras, outros podem estar estocando por causa da incerteza sobre quais produtos serão afetados pelas tarifas e se as empresas aumentarão os preços, segundo analistas.

A ameaça de preços mais altos também levou muitos consumidores a comprar eletrônicos, especialmente iPhones. Há mais de uma década, os consumidores americanos costumam comprar iPhones a partir de setembro, quando a Apple lança seus novos modelos. Mas as tarifas do Sr. Trump transformaram abril na temporada de compras de iPhones deste ano.

A Apple fabrica cerca de 80% de seus iPhones na China, segundo a Counterpoint Research, uma empresa de pesquisa em tecnologia. As isenções de tarifas recíprocas anunciadas na sexta-feira pelo governo Trump para certos eletrônicos não pareciam se aplicar a uma rodada anterior de tarifas impostas à China.

O governo havia aplicado uma tarifa de 20% sobre produtos chineses devido ao papel do país no fornecimento de fentanil aos Estados Unidos.

“Está havendo uma corrida para comprar e uma corrida para vender por parte dos investidores também”, disse Gene Munster, sócio-gerente da Deepwater Asset Management. “É mais turbulência do que vi em 20 anos acompanhando a empresa. A velocidade com que tudo está acontecendo é insana.”

Alguns pais chegaram a considerar comprar presentes de Natal com oito meses de antecedência, para evitar preços mais altos. Em grupos do Facebook e fóruns dedicados a famílias, os pais debatiam o que comprar, levando em conta o tempo de atenção das crianças pequenas. Perguntavam-se se os filhos ainda se interessariam por brinquedos de unicórnio ou narval no fim do ano, ou se seria melhor optar por algo mais tradicional, como conjuntos da Lego.

Em um grupo do Facebook voltado para famílias da região de Los Angeles, pais compartilharam informações sobre produtos da Apple, consoles de videogame que haviam comprado e onde encontraram os menores preços.

“Estávamos pensando em dar um iPhone para nosso filho quando ele completar 14 anos no fim do ano, mas vamos comprar agora,” escreveu um dos pais em um grupo da área de São Francisco. “Só precisamos esconder até o aniversário dele.” As informações são do jornal The New York Times.

