Inter Com treino tático, equipe do Inter intensifica preparação para o próximo duelo

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

O feriado Farroupilha nessa sexta-feira (20) foi de atividades intensas, dando continuidade na preparação para enfrentar o São Paulo. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O próximo compromisso da equipe do Inter no Campeonato Brasileiro se aproxima e o grupo trabalha forte no CT Parque Gigante. O feriado Farroupilha nessa sexta-feira (20) foi de atividades intensas, dando continuidade na preparação para enfrentar o São Paulo. O duelo será neste domingo (22), às 18h30min, no estádio Morumbis, pela 27ª rodada da competição nacional.

O treinador Roger Machado comandou um treinamento fechado na manhã dessa sexta-feira, no CT Parque Gigante. O técnico realizou atividades táticas, ajustando todos os detalhes do time que entrará em campo na capital paulista em busca de mais três pontos no Brasileirão. Em relação ao último jogo, o comandante não poderá contar com Gabriel Carvalho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A comissão tem mais um dia de trabalho para finalizar a preparação da equipe para o jogo. O Colorado soma 38 pontos conquistados, ocupando a oitava posição na tabela de classificação.

Após a vitória de 3 a 0 sobre o Cuiabá, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Inter, Roger Machado, comemorou o resultado e a boa fase do grupo e ressaltou que a equipe precisa continuar evoluindo “com os pés no chão”.

“No momento bom, eu sou otimista. No momento ruim, eu vou ser realista. Mas, junto com o otimismo, como eu sou muito concreto, é baseado na evolução, a evolução que eu consiga comprovar – e os números me comprovam –, que eu tenho como me basear em cima disso e dizer que é evidente que nós estamos em uma evolução. Estamos em um otimismo muito grande, o torcedor está muito feliz, nós estamos muito felizes porque o torcedor está feliz, só que a gente sabe que tem que evoluir sempre. E evoluir com os pés no chão, sabendo que cada jogo é uma dificuldade.”

2024-09-20