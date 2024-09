Inter Presidente do Inter recebe jornalistas no CT Parque Gigante, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Inter promove bate-papo entre presidente e jornalistas Foto: Reprodução/Internacional Inter promove bate-papo entre presidente e jornalistas. (Foto: Reprodução/Internacional) Foto: Reprodução/Internacional

O Inter recebeu profissionais de imprensa na tarde de sexta-feira (20) para uma conversa sobre a reestruturação do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a reconstrução do Centro de Treinamento, finanças e encerramento da temporada de 2024.

Alessandro Barcellos recepcionou os jornalistas e, em seguida, a direção divulgou algumas melhorias que foram realizadas na estrutura do CT, como as novas academias e sala de fisioterapia.

O presidente do Inter passou um vídeo que relata a recuperação do Parque Gigante após a enchente que devastou o local. Alessandro ressaltou os impactos financeiros e esportivos que ocorreram devido as chuvas. Tópicos como o combate ao endividamento do clube e medidas adotadas para cortar os custos operacionais foram debatidos.

Ao final, os jornalistas presentes puderam sanar dúvidas, perguntando diretamente para o presidente ou para os membros do Conselho de Gestão do clube. A reunião durou aproximadamente uma hora e meia.

