Com um gol de Neymar, o PSG goleia o Celtic em amistoso antes da reta decisiva da temporada

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Neymar e Mbappé no amistoso do PSG contra o Celtic. (Foto: Reprodução/Twitter PSG)

No terceiro amistoso de preparação para a reta final da temporada, o Paris Saint-Germain (PSG) conseguiu mais uma goleada: 4 a 0 sobre o Celtic, atual campeão escocês, com gols de Mbappé, Neymar, Ander Herrera e Sarabia, no Parc des Princes. Como nos jogos anteriores, o técnico Thomas Tuchel escalou os titulares apenas no primeiro tempo, descansando seus principais jogadores para o início da reta decisiva da temporada. Nesta sexta-feira (24), o PSG vai decidir a Copa da França, contra o Saint-Étienne, no Stade de França. Na outra sexta, dia 31, será a vez de enfrentar o Lyon na final da Copa da Liga Francesa, no mesmo estádio. Depois, um novo amistoso, contra o Sochaux, no dia 5 de agosto, uma semana antes do confronto com a Atalanta, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Uefa, na cidade de Lisboa, em Portugal.

Logo no primeiro minuto de jogo, Thiago Silva tocou para Neymar, que deu ótimo passe para Mbappé, livre, abrir o placar. No entanto, ao contrário dos amistosos anteriores, contra times de menor expressão, o Celtic deu um pouco mais de trabalho ao PSG, e chegou a ensaiar uma reação. A tranquilidade no placar veio aos 24, quando Kehrer cruzou da direita para Neymar dominar e chutar: 2 a 0.

Mesmo trocando os 11 titulares no intervalo, o PSG manteve o domínio da partida no segundo tempo. Aos dois minutos, Kurzawa cruzou da esquerda, Sarabia não alcançou de cabeça mas a bola sobrou para Herrera bater de primeira e fazer 3 a 0. Aos 21, Sarabia fechou a goleada batendo de primeira, sem deixar a bola cair, após bom passe de Verratti na área.

Neymar inspirado

E em meio a este aquecimento antes de voltar à disputa europeia, podemos dizer que não faltou inspiração para Neymar. Afinal de contas, foi justamente sobre o Celtic que o brasileiro fez o seu primeiro gol na Liga dos Campeões. Na ocasião, foram logo três de uma só vez quando ainda vestia a camisa do Barcelona, em 2013. Desde então, o clube de Glasgow se transformou em uma das vítimas favoritas do ex-santista. Em jogos de Champions, as maiores vítimas de Ney são justamente o Celtic e, curiosamente, o PSG: ambos sofreram sete gols.

Mas desde que aterrissou no futebol europeu, o Celtic se transformou na maior vítima de Ney. O brasileiro contribuiu diretamente com 17 gols sofridos pelos escoceses: fez oito e deu passes para outros nove – já incluindo aí os feitos no amistoso dentro do Parque dos Príncipes.

Contando apenas gols marcados por Neymar, apenas o Villarreal sofreu mais. O Submarino Amarelo levou nove tentos de Neymar – enquanto o Athletic Bilbao, assim como Celtic, também viu suas redes serem balançadas oito vezes.

Thiago Silva

Como o amistoso do dia 5 de agosto, contra o Sochaux, será disputado com portões fechados, o jogo desta terça foi o último de Thiago Silva pelo PSG diante da torcida no Parc des Princes. O contrato do zagueiro e capitão do time vai se encerrar após a Liga dos Campeões da Uefa. Nesta terça (21), ele recebeu homenagens da torcida do PSG.

