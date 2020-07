Futebol Jogador colorado testa positivo para Covid-19 e é desfalque para o Grenal 425

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Através de uma nota oficial, o Inter anunciou que, seguindo o protocolo estabelecido pela Federação Gaúcha de Futebol, a bateria de testes PCR, realizada na última segunda-feira (20), com atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol, de todos que foram testados, um caso positivo de coronavírus foi detectado em um atleta.

Segundo o clube, o jogador está assintomático e já foi afastado das atividades. O nome não foi divulgado. Com o resultado dos exames, após o treinamento desta terça-feira (21), o grupo entra em regime de concentração para as próximas três rodadas do Campeonato Gaúcho.

O Inter enfrenta o Grêmio, nesta quarta-feira, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, às 21h30, pela 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho 2020.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

